Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI 20 milyar dolarlık finansman turu yapacak

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, başlangıçta planlanandan daha fazla finansman temin etme yolunda. Nvidia'nın özsermaye yatırımını da içeren bu fonlama turu, şirketin devam eden finansman turunu 20 milyar dolara çıkaracak.

Bloomberg, Nvidia'nın anlaşmanın özsermaye kısmına 2 milyar dolara kadar yatırım yaptığını bildirdi. Yatırımın bir bölümü özsermaye bir bölümü borç içerecek.

Özsermaye ve borç içeren bu finansmanın, xAI'nin Colossus 2 veri merkezinde kullanmayı planladığı belirtildi.

xAI'nin finansmanının yaklaşık 7,5 milyar doları özsermaye ve 12,5 milyar doları borç olmak üzere ikiye ayrılacağı ifade edildi.