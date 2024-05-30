Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek" sorularının yanıtlarına ilişkin araştırmalar hızlandı. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinde 50 artış yapılmış ve 3 bin liraya yükseltilmişti. Geçtiğimiz senelerde ise emekli bayram ikramiyesi 2 bin lira olarak ödenmişti.

Emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı?

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin son açıklama geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini söyledi ve ekledi: "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak."

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin resmi açıklama gelmedi. Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran tarihine denk gelecek. Ancak, 3-14 Haziran tarihlerinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

3-14 Haziran tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

Emeklinin bayram ikramiyesi maaşla birlikte mi verilecek?

Birçok emeklinin aylık ödeme günü ise bu yıl Kurban bayramına rastlıyor. Bilindiği gibi memur emeklilerinin maaş ödeme günleri ayın 1'i ile 5'i arasında oluyor. Bu yüzden memur emeklileri aylıklarını zaten bayram öncesinde almış olacaklar.