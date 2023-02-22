Emekli olacağı günü bekleyenler, dikkat! Daha yüksek emekli maaşı almak için yapmanız gerekenler

Emeklilik her çalışanın emeğinin karşılığını aldığı bir dönem. Emekli olmadan önce birkaç noktaya dikkat ederek bu dönemde daha fazla maaş getirisi elde edebilirsiniz. Çalışma hayatında alacağınız bu önlemlerle emekliliğinizin tadını çıkarabilirsiniz. İşte alacağınız emeklilik maaşını artırmanızı sağlayacak ipuçları!

Emekli Maaşı Yükseltilebilir mi?

Emekli maaşını yükseltmenin yolu, planlama yapmaktan geçer. Bu sebeple emeklilik planını son yıllara bırakmamak ve şimdiden yapmak gerekiyor. Ne kadar çabuk davranırsanız o kadar yüksek emekli maaşı elde edebilirsiniz. Eğer zamanınız az ise en azından son 3,5 seneyi iyi değerlendirerek ve yüksek prim yatırarak durumu lehinize çevirebilirsiniz. Böylelikle emekli olduğunuz zaman alacağınız maaş da daha yüksek olur.

Daha Yüksek Emekli Maaşı Almak İçin Ne Yapılması Gerekiyor?

Alınacak bazı önlemlerle emekli maaşı yükseltilebilir. Bunun için yapılması gerekenler:

- Emekli aylığı hesaplaması yapılırken dikkat edilen en önemli nokta, kişinin prime bağlı esas kazancıdır. Diğer bir deyişle bordrodaki brüt maaş miktarıdır. Bu tutar ne kadar fazla ise avantaj o kadar çok olur. Bu sebeple eğer maaşınız asgari ücretten yüksekse maaşınızın düşük gösterilmesine müsaade etmeyin.

- Net maaşınız sadece aldığınız aylık ücretten oluşmuyor. Düzenli olarak ödenen yemek parası, ikramiye gibi ödemelerin de bordronuzda brüt maaşa eklenmesi gerekiyor.

- Primlerinizi kendiniz ödüyorsanız ya da isteğe bağlı sigortalıysanız tavan fiyattan ödeme yapmalısınız.

- Eğer düşük gelir elde ediyorsanız ve imkânınız varsa iki yerde sigortalı olarak çalışın. Bu şekilde prim miktarına esas kazançlarınız eklenir ve daha yüksek bir tutar ortaya çıkar.

- Emekli aylığınızı yükseltmek için uzun süre çalışmaktan ziyade hangi koşullarda çalıştığınız da önem arz ediyor. Aynı iş yerinde eşit sürelerde çalışan ama aldığı ücret farklı olan iki kişinin emekli maaşları da farklı olur.

- Prim gün sayılarının her ay için 30 gün olmasına dikkat edin.

- Emekli olacağınız zaman başvuru sırasında eş ve çocuk gibi bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin sayısını eksiksiz bildirmeniz gerekiyor çünkü bu sayı emekli aylığınızı etkiliyor.