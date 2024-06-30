EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2024: Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı kötü haberi verdi

Memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum, 6 aylık enflasyon farkı öncesinde milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran enflasyon verilerinin açıklamasına sadece 3 gün kaldı. Böylece 2024 yılının 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Peki, memur ve emekli (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) maaş zammı temmuzda ne kadar olacak? 2024 temmuz ayı emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SGK Uzmanı Nergis Şimşek, memur ve emeklileri bekleyen maaş zammı tehlikesini açıklayarak son tahminleri paylaştı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Nergis Şimşek, memur ve emekliler için beklenen zam oranına dair Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak?

İlk 6 aylık enflasyon farkını yüzde 27 civarında beklediğini belirten Şimşek, "Ocak ayında yüzde 6,7, şubatta yüzde 4, 53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında yüzde 3,18 ve mayıs ayında yüzde 3,37 olmak üzere, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 22.72 oranında gerçekleşti. Son aylarda enflasyon oranları yaklaşık yüzde 3 civarında seyrediyor. Haziran ayı enflasyonu da TÜİK tarafından açıklandığında yüzde 3 civarında olursa 2024 Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyonun yüzde 27 civarında olacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Toplu sözleşme farkının memurlara nasıl yansıyacağı konusunda şunları kaydetti:

"7. Dönem toplu sözleşmede memurlar için 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 15 zam verilmişti. Dolayısıyla, bu ilk 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranından bu yüzde 15'lik kısmın çıkarılması gerekiyor. Yani gerçekleşen yüzde 27 enflasyon oranından yüzde 15 çıkarıldığında, memurlar için enflasyon farkı yüzde 12 olarak hesaplanıyor. 2024 Temmuz döneminde memurlara yüzde 10 zam verilmesi de yine toplu sözleşmede kararlaştırılmıştı. Dolayısıyla 2024 Temmuz döneminde hem çalışan hem de emekli memurlara yüzde 12 enflasyon farkı ve yüzde 10 zam olmak üzere toplam yüzde 22 oranında zam yapılması öngörülüyor."

Böylece, hükümet tarafından refah payı veya seyyanen zam gibi adımlar atılmaz ise memurlar, altı aylık enflasyondan daha düşük bir zamla karşılaşacak.

Emekli maaşlarının zam oranlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Nergis Şimşek, şunları söyledi:

"6 aylık enflasyon oranı yüzde 27 olarak gerçekleşirse, Bağ-Kur ve SSK emeklileri için yüzde 27 oranında bir artış bekleniyor. Bu artış, emeklilerin 'kök aylıkları' yani prim ödeme gün sayısına ve prim esas kazancına göre hesaplanan gerçek aylıklarına uygulanacak. Şu anda ödenmekte olan en düşük emekli maaşı 10 bin liradır. Bu miktar, kişilerin kendi gerçek aylıkları değil, devlet tarafından belirlenen alt sınırdır."

Emeklileri bekleyen tehlike

Temmuz ayında birçok emeklinin zam alamayacağını belirten Şimşek, "Örneğin, bir SSK emeklisinin kök maaşı 8 bin lira ise yüzde 27 zam uygulandığında maaşı 10 bin 160 lira olacak ve bu kişiye 10 bin liranın üzerinde ödeme yapılacaktır. Ancak, kök maaşı 7 bin lira olan bir emekli yüzde 27 zamla 8 bin 890 lira alacak ve bu miktar 10 bin liranın altında kaldığı için yine 10 bin lira ödeme yapılacaktır. Yani, 10 bin lira alt sınırı uygulandığı için birçok emekli, gerçek maaşlarının üzerine ek zam almayacak ve 10 bin lira almaya devam edecek" dedi.