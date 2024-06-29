Haziran enflasyonu çarşamba günü açıklanacak: Gözler 6 aylık enflasyon farkında

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından çarşamba günü, yılın altıncı enflasyon verilerini oluşturacak olan mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18, mayıs ayında 3,37 artış göstermişti.

Memur ve emeklinin maaş zamları netlik kazanacak

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor.