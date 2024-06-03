Emekli ve memur zammında son dakika: Emekliler Temmuz’da ne kadar zam alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak enflasyonunu yüzde 6,70, Şubat enflasyonunu yüzde 4,53, Mart enflasyonunu yüzde 3,16, Nisan enflasyonunu ise yüzde 3,18 olarak açıklamıştı.

Mayıs enflasyonunun yüzde 3,37 gelmesiyle birlikte 2024’ün ilk beş ayında enflasyon yüzde 22,72'ye yükseldi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 22,72 zammı ceplerine koydu. Memur ve memur emeklisi de en az yüzde 17,38 zam alacak.

Emekli zammının kesinleşmesi için gözler Haziran ayında açıklanacak enflasyon oranında. Altı aylık enflasyonun yüzde 25-26 bandında çıkması bekleniyor.

SGK (4a), Bağ-Kur (4b) emeklileri en az enflasyon farkı kadar zam alacak. Altı aylık enflasyonun yüzde 25 çıkması halinde SGK ve Bağ-Kur emeklisi aylığına yüzde 25 zam alacak. Bunun üzerine bir de refah payı gelme ihtimali var.

Memur ve memur emeklilerinin (4c) zammı ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla hesaplanıyor. Bu nedenle memur ve memur emeklilerinin zam oranı, yasal düzenleme yapılmaz ve refah payı da eklenmezse yüzde 20’de kalacak.