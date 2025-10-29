Emekli zammında iki senaryo: Ya tamamlanacak ya eşitlenecek

Milyonlarca emeklinin gözü, emekli maaşlarına gelecek zamda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Çalışmamız var” diyerek emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme sinyali verirken gündemde iki ana seçenek öne çıkıyor:

-Tüm emeklilerin enflasyon farkının yüzde 20’ye tamamlanması,

-SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarının memur emeklileriyle eşitlenmesi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 3 Kasım'da açıklanacak enflasyon oranının hedeflenenin üzerinde çıkacağının artık neredeyse kesin olduğunu belirterek yıl sonu enflasyon beklentisinin de yüzde 32 civarında olduğunu söyledi.

Emeklinin enflasyon farkı ne olacak?

Buna dayanarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yaklaşık yüzde 12-13, memur emeklileri için ise yüzde 19-20 civarında olacağını öngören Erdursun, ocak ayı öncesinde bir düzenleme beklemediğini belirtti.

Erdursun, memurların ocak ayındaki maaş artışının, toplu sözleşme ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre biraz daha yüksek olacağını belirtirken temmuz ayında bu durumun tam tersi olacağını ifade etti.

Hükümetin tüm oranları eşitleme ya da birkaç puanlık refah payı ekleme seçeneğinin de masada olduğunu söyleyen Erdursun, artık oranlarla değil, alım gücünü artıracak somut rakamlarla konuşulması gerektiğini savundu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının memur emeklileriyle eşitlenmesi durumunun geçmişte de yaşandığnı belirten Erdursun, bu ihtimalin de gerçekleşebileceğini belirtti.

Ocak ve Temmuz 2023 ile Ocak 2024 zam dönemlerinde emekliye refah payı uygulanmış ve zam oranı eşitlenmişti. Temmuz 2024'te ise SSK ve Bağ-Kur'lular, memur emeklilerinden 5,42, Ocak 2025'te de 4,21, Temmuz 2025'te ise 1.1 puan daha fazla zam aldı.

Son rakamlara göre Türkiye'de 12 milyon 250 bin emekli bulunuyor.