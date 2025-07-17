Emekliler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankalar emekli maaşlarına bloke koyabilecek

Yargıtay, emeklilerin kullandığı tüketici kredilerinden doğan borçlar nedeniyle bankaların emekli maaşlarına bloke koyma yetkisini değerlendiren önemli bir içtihat birleştirme kararı aldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankalar emekli maaşlarına bloke koyabilecek

Daha önce bazı bankalar emekli maaşlarına haciz uygulamaya çalışsa da bu durum itirazlarla kaldırılıyor ve maaşlara müdahale engelleniyordu. Ancak Yargıtay, emeklinin onay ve rızası doğrultusunda yapılan kredi sözleşmeleri kapsamında bankaların maaşlara bloke koyabileceğine hükmetti.

Anayasa ne diyor?

Anayasa'nın temel hak ve ödevler bölümünde yer alan 48. maddede 'Çalışma ve sözleşme hürriyeti' başlıklı maddenin ilk cümlesinde "Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir" ifadesi yer alıyor. Bu maddeye dayanılarak, kredi sözleşmelerinde verilen onay ve rızaların geçerli olduğu ve bu durumun emekli maaşlarına bloke konulmasını mümkün kılabileceği belirtildi.

Buna karşın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93. maddesinde, sigortalıların ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin devredilemeyeceği, temlik edilemeyeceği ve genel kural olarak haczedilemeyeceği hükme bağlanıyor. Ancak 18 Şubat 2009'da yürürlüğe giren 5838 sayılı Kanun'un 32. maddesiyle, borçlunun açık rızası olmadan bu gelirlerin haczedilemeyeceği net şekilde düzenlendi.

Maaşın ne kadarına bloke konulabilecek?

Bazı Yargıtay üyelerinin itirazına rağmen, içtihat birleştirme kararı oy çokluğuyla alınan bu kararla birlikte maaşın ne kadarına bloke konulabileceği ise henüz netleşmedi.

Kredi çekerken dikkat!

Acil nakit ihtiyacındaki emekliler sözleşmelerdeki maddelerin hepsini okumayarak, hızlıca geçebiliyor. Bu sebeple kredi kullanacak emeklilere, sözleşmelerdeki maddeleri dikkatle okumaları ve özellikle onay verdikleri bölümler konusunda temkinli olmaları uyarısı yapılıyor.