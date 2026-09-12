Emeklilere gelire göre destek modeli
Emeklilere yönelik alternatif çözüm ve destek modelleri üzerinde çalışma yapılacak. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda gündeme gelen seçeneklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı belirtilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi sunumunda gıda ve kira enflasyonu öne çıktı.
AK Parti’nin önceki gün toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren ekonomik başlıklar ele alındı.
Edinilen bilgilere göre toplantıda emeklilere yönelik alternatif çözüm ve destek modelleri üzerinde çalışma yapılması gündeme geldi. Hazırlanacak seçeneklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı ifade edildi.
Emeklilere yönelik destek modelleri üzerinde çalışılacak
Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri emekliler oldu. Emeklilere yönelik alternatif çözüm ve destek modelleri üzerinde çalışma yapılacağı, hazırlanan seçeneklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağı belirtildi. Üzerinde çalışılan modellerin kapsamı, destek tutarı veya uygulamanın ne zaman başlayabileceğine ilişkin bir ayrıntı yer almadı.
Mehmet Şimşek’ten ekonomi sunumu
AK Parti MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ekonomi gündemine ilişkin bir sunum yaptı.
Şimşek’in sunumunun ardından günlük hayatı doğrudan etkileyen gıda ve kira enflasyonuna yönelik çalışmalar öne çıktı.
Dar gelirli vatandaşların bütçesinde önemli paya sahip gıda ve kira harcamalarının hayat pahalılığı açısından kritik olduğuna dikkat çekildiği öğrenildi.
Gıda fiyatları için Tarım Bakanlığı ile koordinasyon artırılacak
Gıda fiyatlarının düşürülmesine yönelik çalışmalarda Tarım Bakanlığı ile koordinasyonun artırılması planlanıyor.
Bu kapsamda sulama yatırımları, su kanalları ve tarımsal üretim kapasitesini artıracak projelerin hızlandırılmasının gündeme geldiği belirtildi.
Amaç, üretimin artırılmasıyla gıda arzının güçlendirilmesi ve fiyatlar üzerindeki baskının azaltılması.
Erdoğan’dan MKYK toplantısında kritik mesajlar
Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kritik mesajlar verdi.
Edinilen bilgilere göre Erdoğan, “Bizi yıkmaya, partimize vade biçmeye kalktılar. Ama dimdik ayaktayız” dedi.
Toplantıda ekonomi gündeminin yanı sıra milyonlarca emekliyi ilgilendiren destek seçeneklerinin de ele alınmasıyla, hazırlanacak modellerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor.