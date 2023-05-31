Emeklilere ikramiye müjdesi

2023 seçimlerinin geri kalması sonrası asgari ücretli, emekli ve memurların gözü yapılacak yeni düzenlemelere döndü. Ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2000 TL düzeyine çıkarıldı. Erdoğan, seçim öncesi bayram ikramiyesi için yaptığı açıklamada 'Bu rakamı daha da yukarı çıkarmanın hesapları içindeyiz' ifadesini kullanmıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre, emekli maaşları ve bayram ikramiyesi 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek.

Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.