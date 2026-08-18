Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Emeklilik başvurusu, emekli maaşı hesaplama, emekli aylığı

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Emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanların önündeki en kritik kararlardan biri başvuru tarihi. Çünkü emekli maaşı hesaplanırken yalnızca prim günü ve prime esas kazançlar değil, emeklilik dilekçesinin verildiği yıl da önem taşıyor. 2024 ve 2025'te emeklilik başvuru tarihine bağlı olarak aylıklarda önemli farklar ortaya çıkarken, gözler bu kez 2026 ile 2027 arasındaki emekli maaşı farkına çevrildi. Peki emeklilik dilekçesini 2026'da vermek mi, 2027'yi beklemek mi daha avantajlı? İşte mevcut tahminler üzerinden yapılan hesaplamanın ayrıntıları...

Emeklilik dilekçesi 2026'da mı 2027'de mi verilmeli?

Emeklilik planı yapan çalışanlar açısından başvuru yılının seçimi, bağlanacak ilk emekli aylığını etkileyebiliyor.

Bunun temel nedeni, aylık hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısı ile emekli aylıklarına yapılan zamlar arasındaki fark.

Hesaplamaya göre mevcut enflasyon ve büyüme tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda 2026 yılında emeklilik dilekçesi vermek, 2027'ye bırakmaya kıyasla daha avantajlı görünüyor.

Ancak farkın önceki yıllara göre oldukça sınırlı kalması bekleniyor.

2026'da emekli olanlar ne kadar avantajlı olacak?

Mevcut tahminlere göre 2026'da emekli olacakların, emeklilik başvurusunu 2027'ye bırakanlara kıyasla yüzde 1,42 ile yüzde 2,97 arasında daha yüksek aylıkla emekli olabileceği hesaplanıyor.

Burada kritik nokta, 2026 yılı sonunda gerçekleşecek enflasyon ile ekonomik büyümenin hangi seviyede olacağı.

Çünkü bu iki veri, 2027 yılında emeklilik başvurusu yapanların aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak güncelleme katsayısını doğrudan etkileyecek.

Emekli maaşı hesaplamasında iki veri kritik

Emekli aylığının hesaplanmasında önceki yılların güncelleme katsayıları ve içinde bulunulan yıl yapılan emekli maaşı zamları dikkate alınıyor.

Emeklilik dilekçesinin verildiği yılda ise güncelleme katsayısı; yıllık enflasyon ile büyümenin yüzde 30'unun toplamı üzerinden belirleniyor.

Bu nedenle enflasyonun yüksek seyrettiği yılların ardından emeklilik başvurusunun hangi yılda yapıldığı maaş açısından önemli sonuçlar doğurabiliyor.

2026'da emeklilik dilekçesi verilirse maaş nasıl hesaplanacak?

2026 yılında emeklilik dilekçesi verenler açısından; 2025 yılı güncelleme katsayısı 1,3197 olarak dikkate alınıyor.

Bunun üzerine 2026 yılında emekli aylıklarına yapılan zamlar ekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2026'da yüzde 12,19, Temmuz 2026'da ise yüzde 17,76 zam aldı.

Böylece yıl boyunca emekli aylıklarına yansıyan kümülatif artış yüzde 32,11 seviyesine ulaştı.

2027'de emeklilik dilekçesi verilirse ne olacak?

Emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2027'den sonra verenlerin aylık hesabında ise yöntem değişecek.

Bu kişilerin aylıklarına 2026'daki emekli zamları doğrudan eklenmeyecek. Bunun yerine 2026 yılı enflasyonunun tamamı ile ekonomik büyümenin yüzde 30'u dikkate alınarak hesaplanan 2026 güncelleme katsayısı kullanılacak.

Dolayısıyla 2027'de emeklilik başvurusu yapmanın avantajlı olup olmayacağını belirleyecek iki kritik veri bulunuyor: 2026 yıl sonu enflasyonu ve 2026 ekonomik büyüme oranı.

Merkez Bankası tahminine göre 2026 mı avantajlı?

Hesaplamada Orta Vadeli Program'daki 2026 büyüme tahmini yüzde 3,8 olarak dikkate alınıyor.

Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 28.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde 2026 güncelleme katsayısının yüzde 29,14, yani 1,2914 olması bekleniyor.

Bu oran, 2026 yılında emeklilere yansıtılan yüzde 32,11'lik toplam artışın altında kalıyor.

Dolayısıyla bu senaryoda 2026'da emekli olmak daha avantajlı hale geliyor.

Piyasa tahminlerine göre fark ne kadar?

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 seviyesinde bulunuyor.

Bu tahmine göre güncelleme katsayısının yüzde 30,57, yani 1,3057 olması bekleniyor.

AA Finans'ın 2026 enflasyon tahmini ise yüzde 29,55. Bu senaryoda güncelleme katsayısı yüzde 30,69, yani 1,3069 seviyesine çıkıyor.

Her iki hesaplama da mevcut durumda 2026 yılında emekli aylıklarına yansıtılan yüzde 32,11'lik toplam artışın altında kalıyor.

2026'da emekli olmak ne kadar fazla maaş sağlayabilir?

Mevcut tahminler gerçekleşirse 2026'da emeklilik dilekçesi verenlerin, başvurusunu 2027'ye bırakanlara göre yüzde 1,42 ile yüzde 2,97 arasında daha avantajlı olabileceği hesaplanıyor.

Ancak burada söz konusu oranların kesinleşmiş rakamlar olmadığına dikkat etmek gerekiyor.

Çünkü hesap tamamen yıl sonunda ortaya çıkacak enflasyon ve büyüme verilerine bağlı.

Hangi durumda 2027'de emekli olmak avantajlı hale gelir?

Hesaplamadaki kritik eşik yüzde 32,11.

2026 yılı enflasyonu ile ekonomik büyümenin yüzde 30'unun toplamı yüzde 32,11'in altında kalırsa, yani güncelleme katsayısı 1,3211'in altında gerçekleşirse 2026'da emeklilik daha avantajlı olacak.

Ancak güncelleme katsayısının bu seviyenin üzerine çıkması halinde hesap değişebilir ve 2027 yılında emekli olmak daha avantajlı hale gelebilir.

Bu nedenle yıl sonuna yaklaşıldıkça açıklanacak enflasyon ve büyüme verileri emeklilik planı yapan çalışanlar açısından çok daha kritik hale gelecek.

2026'da emekli olmanın bir başka avantajı daha var

Emeklilik dilekçesini 2026'da vermenin avantajı yalnızca bağlanacak aylıkla sınırlı değil.

2026'da emekli olanlar, başvurusunu 2027'ye bırakanlara kıyasla bir yıl daha erken emekli aylığı almaya başlayacak.

Dolayısıyla karar verilirken yalnızca ilk bağlanacak maaştaki yüzde farkına değil, emekli aylığının kaç ay daha erken alınacağına da bakılması gerekiyor.

Emeklilikte 2026-2027 hesabı yıl sonunda netleşecek

Bugünkü enflasyon ve büyüme tahminleri 2026 yılında emeklilik başvurusu yapmanın bir miktar daha avantajlı olabileceğini gösteriyor.

Ancak 2024 ile 2025 arasındaki emeklilik başvuru tarihlerinde görülen yaklaşık yüzde 30'luk farkın aksine, 2026-2027 arasındaki farkın mevcut tahminlerle çok daha düşük kalması bekleniyor.

Kesin tablo ise 2026 yıl sonu enflasyonu ve ekonomik büyüme verileri ortaya çıktığında belli olacak.

Bu nedenle emeklilik hakkını elde eden çalışanların başvuru tarihine karar verirken kendi prim, kazanç ve çalışma durumlarını da dikkate alarak kişisel emekli aylığı hesabı üzerinden değerlendirme yapması önem taşıyor.