Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Yüzde 30'luk maaş farkı için yeni formül

Yıllarca çalışıp, 2025 yılında emekli olmaya karar verenler enflasyonun düşüş sürecine girmesi nedeniyle önceki yıllara göre yüzde 30 daha az maaş alacaklar. Bu fark da emeklilerin ömür boyu alacakları aylıkları etkileyecek.

Emekli olmaya hazırlanan binlerce kişinin isyan ettiği bu durum için yeni bir formül üzerinde çalışılıyor. Türkiye Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, 2025 yılında emekli olacaklara 2024 yılındaki parametrelerin uygulanabileceğini söylüyor.

2024'teki parametreler uygulanabilir

Bu mağduriyetin giderilmesi için çeşitli formüller üzerinde çalışıldığını belirten Karakaş, "2025'te, 2024'teki güncelleme katsayısının baz alınması veya kat sayı sisteminin göz önünde bulundurulması gibi değişik senaryolar üzerinde duruluyor.” dedi.

Hükümetin konuştuğu formülleri değerlendiren Karakaş, aradaki farkın güncelleme kat sayısı nedeniyle olduğunu söylüyor.

2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olanların güncelleme kat sayısındaki farkın enflasyon rakamlarına göre belirlendiğini ifade eden Karakaş, "Bu anlamda 2024 yılında emekli olanlar için baz alınan güncelleme kat sayısı 2025'e göre avantajlı. 2025 yılında emekli olacak olanlar için (2024 yılında emekli olmuş gibi) 2024 parametrelerinin kullanılması, aynı güncelleme kat sayısının baz alınması gibi bir formül söz konusu olabilir. Yine kat sayı sisteminin de alınması söz konusu olabilir.” diye konuştu.

Emekliği sandığı sistemi

Karakaş, emekli sandığındaki sistemin enflasyondan çok az etkilendiğine dikkat çekerek SSK ve BAĞ-KUR'lularda da bunun uygulanabileceğini söyledi.