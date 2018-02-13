Emeklilikte prime takılan esnafa müjde

13 Şubat 2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'ndaki "Emeklilik Hakkı Doğmuş Bağ-Kur'lu Esnafa Kredi Sağlanması Protokolü" imza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ve ilgililer katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Bakan Sarıeroğlu, aktif Bağ-Kur'lu sayısının 2,9 milyon, Bağ-Kur emeklisi sayısının ise 2,6 milyon olduğunu bildirerek, "Şartlarının iyileştirilmesiyle alakalı olarak güçlü düzenlemelerle prim oranlarını yüzde 40'tan yüzde 34,5'e düşürmüştük. İsteğe bağlı sigortalılık hariç, Bağ-Kur sigortalılarına 5 puanlık Hazine indirimi gerçekleştirmiştik. Yine Bağ-Kur sigortalılarımızı iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamına alarak geçici iş göremezlik ile sürekli iş göremezlik ödeneğinden faydalanma imkanı getirmiştik." dedi.

Bugüne kadar verdikleri teşviklerin prim ve vergi kesintileriyle ilgili olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "Bir Senden Bir Benden" uygulamasıyla ilk defa ücretin de teşvik kapsamına alınacağını bildirdi.

48 ay vade yapılacak

Emeklilik hakkı doğmuş Bağ-Kur'lu esnafa kredi sağlanmasını içeren iş birliği protokolünün önemli olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda emekli olabilecek esnafımıza yönelik bu protokol, askerlik ve doğum borçlanması yaptığı takdirde emekli olma hakkına sahip olacak esnafımızı da kapsıyor. Esnaflarımız arasında birikmiş prim borcuyla durdurulan hizmet süreleri olan sigortalılarımız vardı. İhya edilmesi halinde yaşlılık aylığı bağlanmaya hak kazanacaklar da bu protokolümüz kapsamında olacaklar. Protokolümüz kapsamında prim borcu olan esnafımızın 48 ay vadeyle borçlarını ödemeleri ve bunu da emekli aylıklarıyla yapmaları sağlanacak. Burada, önemli olan, komisyon alınmayacak olması ve bu kredi imkanından faydalanacak esnaflarımızla ilgili geçmiş sorgulamasının yapılmaması."

"Protokol, tüm taraflara fayda sağlayacak"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de emeklilik hakkı doğmuş ama prim borcu olduğu için emekli olamayan çok sayıda Bağ-Kur'lunun bulunduğunu belirterek, bir süredir bu kapsamdaki Bağ-Kur'lulara uygun kredinin sağlanmasını istediklerini söyledi.

Ziraat Bankasının uygun oranda gerekli krediyi sağlamasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Palandöken, "Bu iş birliği sayesinde esnaf ve sanatlarımız hem prim borcunu ödeyecek hem kendisi ve ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek hem de emekli olabilecek. Tüm taraflara fayda sağlayacak bu protokolde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Kullanılan kredi emekli aylıklarından kesilecek"

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı da iş birliği protokolü çerçevesinde prim borcu bulunduğu için emekli olamayan Bağ-Kur'lulara 1,28 faiz oranı ve 48 ay vadeyle kredi kullanabilme imkanı sağlandığını bildirdi.

Söz konusu imkandan yararlanan Bağ-Kur'luların emekli olacağını ve kullandıkları kredinin emekli aylıklarından kesileceğini belirten Bağlı, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Ziraat Bankası ile 2011 ve 2016 yılında olmak üzere iki protokol yapmıştık. Bu, Ziraat Bankası ile yaptığımız üçüncü protokol. Burada belirlenen 1,28 faiz oranı piyasa şartlarının oldukça altında. Bundan ötürü sigortalılarımız adına Ziraat Bankası yönetimine teşekkür ediyorum. Protokolümüz 3 ay süreyle geçerli ama talep edildiği takdirde iki defa uzatılma ihtimali var. Özellikle birikmiş prim borcu bulunduğu için emekli olamayan, askerlik ve doğum borçlanması yaparak emekli olacak durumda olanlar da bu borçlarını kullanacakları krediyle ödeyebilecekler."

Konuşmaların ardından, Bağlı ve Aydın tarafından emeklilik hakkı doğmuş Bağ-Kur'lu esnafa kredi sağlanmasını içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA