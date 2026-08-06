Emlak vergisinde yeni maliyet bedelleri belli oldu

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Emlak vergisi hesaplamalarında esas alınacak gelecek yıla ait bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Meskenlerde uygulanacak tutarlar, yapı sınıfına göre 604,10 lira ile 27 bin 712,26 lira arasında değişecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Meskenlerde sınıflara göre uygulanacak tutarlar

Tebliğe göre mesken binalarının metrekare normal inşaat maliyet bedellerinde uygulanacak alt ve üst sınırlar yapı türüne göre şöyle belirlendi:

• Lüks inşaatlarda 12 bin 642,67 lira ile 27 bin 712,26 lira

• Birinci sınıf inşaatlarda 5 bin 335,40 lira ile 18 bin 532,07 lira

• İkinci sınıf inşaatlarda 3 bin 758,56 lira ile 12 bin 555,79 lira

• Üçüncü sınıf inşaatlarda 1.269,61 lira ile 8 bin 551,49 lira

• Basit inşaatlarda 604,10 lira ile 3 bin 856,64 lira

• Diğer bina türlerinin maliyetleri de düzenlendi

Yeni tebliğ yalnızca konutları kapsamıyor. Fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve yüzme havuzu gibi farklı yapı türleri için uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.