Emtia yatırımcısına ‘şeker’ gibi kazanç

Emtia piyasasında geçen ay genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Merkez bankalarının faiz artırımlarını yakın zamanda sona erdireceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve dolara olan talebin azalmasıyla emtia piyasasında talep arttı.

Geçen ay emtia piyasasında öne çıkan ürün şeker oldu. Intercontinental Exchange’de (ICE) nisan ayında 0.2683 dolarla Ekim 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gören şeker, geçen ayı yüzde 18.4 kazançla tamamladı. Şeker, nisanda emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kazandıran ürünlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Hindistan’dan yapılan sınırlı ihracat, Pakistan ve Tayland’ın da aralarında bulunduğu diğer ülkelerden gelen cansız tedarik beklentileriyle şeker fiyatları geçen ay yükseldi. Değişen hava faktörleri şeker fiyatlarını etkilerken, Hindistan’da şeker üretiminin azalacağına yönelik endişeler ve Brezilya hükümetinin biyoyakıtları vergilendirme yöntemini değiştirmek için yaptığı hamle de şeker fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Analistler, Hindistan’da yüksek perakende şeker fiyatlarının hükümetin bu sezon ek ihracata izin vermeyeceği yönündeki beklentileri artırmasının piyasayı daha da zorladığını belirterek, Brezilya’daki hasadın da şeker piyasası üzerinde etkili olduğunu vurguladı. El Nino hava olayının, şeker üretimini aşağı yönlü etkileyebileceğine dair öngörüler de geçen hafta şeker piyasası üzerinde etkili oldu.

Dolardaki güç kaybı altını destekledi

Geçen ay değerli metallerde sert yükselişler görüldü. Altın yüzde 1, gümüş yüzde 3, paladyum yüzde 3.3 ve platin yüzde 8.4 artış kaydetti. Analistler, geçen ay ABD’de artan resesyon endişelerinin Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) “şahin” adımlarını sona erdirmesine neden olabileceği beklentilerini güçlendirdiğine işaret ederek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Zayıf ekonomik verilerle birlikte dolarda görülen güç kaybı da altını destekledi. Geçen ay bakırın fiyatı yüzde 4.5, alüminyum yüzde 2.3 ve çinko yüzde 10.3 düşerken, kurşun yüzde 0.7 ve nikel yüzde 3 artış kaydetti. Enerji emtialarına ise geçen ay yükseliş eğilimi hakim oldu. Geçen ayı Brent petrol yüzde 0.5 ve doğalgaz yüzde 8.8 kazançla tamamladı.

Kahve artışta

Tarım emtialarında ise nisanda dalgalı bir seyir izlendi. Chicago Ticaret Borsası’nda işlem gören buğdayın fiyatı yüzde 8.5, mısır yüzde 11.4, soya fasulyesi yüzde 5.7 ve pirinç yüzde 0.2 düştü. ICE’de pamuk yüzde 2.4 değer kaybederken, kahve yüzde 9.1, 2.995 dolarla Ağustos 2016’dan bu yana en yüksek seviyeyi gören kakao da yüzde 0.1 arttı.

Soya fasulyesi Çin'de azalan talebin baskısı altında kaldı

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD’de ekimlerin gerçekleştirildiği bölgede hızlı devam eden ekimle ve en büyük alıcı olan Çin'de ithalatın yavaşlamasının fiyatlar üzerinde baskı yaratmasıyla düştü.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları hafif gerileyerek 14.14 dolar/ bushel, yani 519.6 dolar/ ton seviyesine geriledi. Mısır yüzde 0.1 artışla 5.85 dolar/bushel yani 230.3 dolar/ton seviyesine yükseldi. Buğday hafif yükselerek 6.43 dolar/bushel yani 236.3 dolar/ton seviyesine çıktı.

Demir cevheri vadeli fiyatları kazanımlarını korudu

Singapur emtia borsasında işlem gören haziran teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı seans başında 105.15 doları görmesinin ardından yüzde 1.6 artışla ton başına 103.65 dolara yükseldi.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı seans başında 733 yuan ile 24 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından gün içinde yüzde 0.1 yükselerek ton başına 721 yuandan (104.31 dolar) kapandı. Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 0.9, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 1.4, paslanmaz çelik de yüzde 0.4 geriledi.