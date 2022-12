En çok yükselen yatırım fonları ve emeklilik fonları

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)Yatırım Fonu Haftalık KazandıranlarZiraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF50,65842614,80Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,33438314,08TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu2,93750513,86İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)0,16754313,78İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF)411,87489910,69İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu11,0400309,32Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF74,4353598,97Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)1,0910478,92Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fon1,0848988,36ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)54,0386028,28Emeklilik Fonu Haftalık KazandıranlarAnadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,29846610,69MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1493959,59Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0464978,68AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF0,3680597,68Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değ. Grup EYF0,1718897,52AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF0,3768187,33Türkiye Hay. ve Em. Katılım Agresif Değişken EYF0,1258517,32Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF0,4089477,20Türkiye Hay. ve Em. Sürdürülebilirlik His. Sen. EYF0,0983546,89Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,7219616,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)