En düşük emekli maaşına zam sonrası refah payı mı geliyor? 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi

En düşük emekli aylığı yüzde 25 zamla 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılıyor. Zammı öngören yasa tasarısı vergi reform paketine ek olarak TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Görüşmelerin Genel Kurul’da başlayacağı tarih ise 18 Temmuz Perşembe günü.

Kök maaş sorunu çözüldü

En düşük emekli aylığında kök maaş sorunu çözülürken, gündem emekliye refah payına çevrildi. SSK (4a) ve Bağkur (4b) emeklileri altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 24,73 zammı bu ay alıyor. Memur emeklileri (4c) ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 19,31 zam alacak. Emekliler arasında oluşan zam farkının kapatılması beklenmiyor.

'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi

Peki emekliye refah payı verilecek mi? Konuya dair dikkat çeken tahmin Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker’den geldi.

TV100’de Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Türker, emekliye refah payı açıklamasının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını öne sürdü.

Masum Türker emekliye refah payına ilişkin 22 ve 23 Temmuz günlerini işaret etti. Bu tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli maaşlarına ek zam açıklaması yapacağını ifade eden Türker, “Refah payını söyleyecek” dedi.

Kök maaş sorunu nedir?

‘En düşük emekli aylığı’ Ocak 2024'ten bu yana 10 bin TL olarak uygulanıyor. Kök maaşı örneğin 8 bin lira olan emeklileri yasa değişikliği yapılmaza, 10 bin lira aylık almaya devam edecek. Kök maaşı 8 bin lira olan bir emeklinin eline geçecek para yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin lira olacak.



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün vergi reform tasarısına ilişkin gazetecilerin karşısına geçmişti. Vergi reformu paketine ek olarak sunulacak en düşük emekli maaşına ilişkin yasa ile kök maaş sorunu çözülecek. AK Partili Güler yasadan faydalanacak emekli sayısının 3 milyon 703 bin 778 olduğunu açıkladı.