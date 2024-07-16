SON DAKİKA: Emekliye ek zam açıklandı... En düşük emekli maaşına zam belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zam oranı yüzde 24.73 oldu. Memur emeklileri ise toplu sözleşme hesabıyla birlikte yüzde 19.32 oranında maaş zammı alacak. Emekli maaşlarına zam sonrası kök maaşı 8.020 TL'nin altında kalanların aylığı 10 bin lirada kaldı. Bu durumda 1.8 milyon emeklinin olduğu ifade edilirken çalışmalar tamamlandı. Gözlerin çevrildiği emekliye ek zam düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Milyonların emekli maaşına ek zam için gözlerin çevrildiği saat geldi. En düşük emekli maaşının zamlanmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM'ye sunulan yeni vergi paketinin detayları ile en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı açıklandı. Yurt dışı çıkış harcı da 500 TL'ye yükseltildi.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emeki maaşına yapılan zammı duyurdu. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu. Kulislerde konuşulan rakam ise en düşük aylığın 12 bin TL olması yönündeydi. Düzenlemeden emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788 kişi faydalanacak. En düşük emekli maaşının toplam bütçeye maliyeti ikinci 6 aylık dönem için ise 33,2 milyar TL olarak hesaplandı.

AK Partili Güler, "Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen asgari aylık asgari ödeme tutarını da 12 bin 500 liraya yükseltiyoruz" diye konuştu. Güler açıklamasının devamında, "Başta emekli aylıklarına yönelik düzenlemelerimiz olmak üzere vergi adaletinin güçlendirilmesine, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasına hizmet edecek, kayıt dışılıkla mücadelemize katkı sağlayacak, bu düzenlemelerin ülkemiz, aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyor hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya tamamlanması halinde 2004-2024 yılı temmuz-aralık dönemi içerisinde etkileyecek emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788 kişi. Toplam bütçeye maliyeti de bu 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon liradır."

"Yani sadece zam vermek veya artırmak değil, bunun mevcut bütçe imkanlarını da karşılığını da mutlaka sağlamak zorundaydık" ifadelerini kullanan Güler, yıllara bölündüğünde emekliye yeni zammın bütçeye yük getirdiğini de söyledi.

Zamlı en düşük emekli maaşı bu ay verilir mi?

En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi sonrası Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaşlarını yarından itibaren almaya başlayacak. Emekliye ek zam düzenlemesi ödeme takvimine yetişmeyeceği için ek fark olarak daha sonra hesaplara yatacak.