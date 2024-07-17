Milyonlara ek zam... Zamlı en düşük emekli maaşları ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı değişiyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 24.73 oranında zam alması sonrası kamuoyunun günlerdir gündeminden düşmeyen en düşük emekli maaşına zam belli oldu. Emekliye 2 bin 500 TL'lik ek zamla birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesiyle bu düzenlemeden 3 milyon 703 bin 788 kişi yararlanacak. Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Şimdi ise milyonlarca emekli, "Zamlı en düşük emekli maaşı ne zaman hesaplara yatacak, maaş farkları ne zaman ödenecek, dul-yetim aylığı ne kadar oldu" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşıyla birlikte dul ve yetim aylığı da değişti. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın aktardığına göre örneğin, ölen sigortalıdan dolayı yüzde 50 hisseyle ölüm aylığı olan biri, en düşük emekli aylığı artırılmadan önce 5 bin lira aylık alırken, yeni düzenleme ile aylığı 6 bin 250 liraya çıkacak.

En düşük emekli maaşı ne zaman yatacak?

Doğan yazısında "Yasa tasarısı olduğu için önce komisyonlarda görüşülecek, sonra Meclis gündemine gelecek ve sonrasında tasarı yasalaşacak" ifadelerine yer vererek zamlı en düşük emekli maaşı ödemelerinin bu aya yetişmeyeceğini söyledi. Emekliye ek zam ağustos ayında fark olarak yatacak. Doğan en düşük emekli maaşı ödemesini şöyle örneklendirdi:

"Şöyle ki; kök maaşınız 8 bin liraysa, temmuz ayında en düşük emekli aylığı olan 10 bin lira hesabınıza yatırılacak, ağustos ayında ise 2.500 liralık fark yatacak."

Emekli maaş hesabı nasıl yapılacak?

Emekli maaş hesabının nasıl yapılacağı da merak edilen başlıklardan biri. Doğan yazısında şunları kaydetti:

"Birkaç örnekle anlatayım... Vereceğim örnekler 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi kök maaşlar için geçerli. Kök maaşınız 7 bin 500 liraysa ve en düşük emekli aylığı olan 10 bin lira alıyorsanız; önce 7.500 liraya temmuz ayındaki yüzde 24.73’lük zammı uygulayacaksınız; böylece kök maaşınız 9 bin 354 lira olacak. Bunun üzerine de yüzde 4’lük ek ödeme tutarını ekleyeceksiniz, elinize geçecek tutar 9 bin 728 lira olacak. Normal şartlarda en düşük emekli aylığı 10 bin lira olduğu için 10 bin lira almaya devam edecektiniz. Yeni yasa ile en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılacağı için temmuz ayından itibaren elinize 12 bin 500 lira geçecek.

"Kök maaşı 8 ve 9 bin olanlar..."

Kök maaşınız 8 bin liraysa, yüzde 24.73’lik zamla maaşınız 9 bin 978 lira olacak ve ek ödeme ile (yüzde 4) elinize 10 bin 377 lira geçecekti. Yani 10 bin lira olan en düşük emekli aylığından 377 lira fazla alacaktınız. Şimdi ise temmuz ayından itibaren elinize 12.500 geçecek.

Örneklere devam edeyim. Kök maaşınız 9 bin liraysa temmuz ayındaki yüzde 24.73’lük zamla maaşınız 11 bin 225 lira olacaktı ve ek ödemeyle elinize 11 bin 674 lira geçecekti. Yeni düzenleme ile 12 bin 500 liradan daha düşük emekli aylığı olamayacağından, temmuz ayından itibaren hesabınıza 12 bin 500 lira yatırılacak."