En hızlı büyüyen şirket %6.628’le AFM Gıda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde, şirketlerin 2019-2021 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı.

Türkiye 100 sonuçları; Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iş dünyasının katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ankara’da düzenlenen törenle açıklandı. Buna göre, listede 27 farklı ilden ve 35 ayrı sektörden şirketler yer aldı. İlk 100’deki şirketlerin, 2019-2021 döneminde iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde 569 oldu.

Milli gelir artışının 8 katından fazla büyüme

En hızlı büyüyen şirketlerin 23’ü İstanbul, 19’u Ankara, 9’u ise Adana’dan çıktı. Cirosunu 2 yılda yüzde 6 bin 628 artıran Adana merkezli AFM Gıda Kimya Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi oldu. İstanbul firması Tobio Novelfarma İlaç Sanayi yüzde 5 bin 631 büyüme oranıyla ikinci, Aydın merkezli Ada İnşaat Mermer Limited Şirketi ise yüzde 1.744 büyüme oranıyla üçüncü oldu.

En hızlı büyüyen 100 şirketin 2019-2021 döneminde nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 8 katı oldu. Şirketlerin 2019-2021 döneminde ortalama büyüme oranı yüzde 569 olarak gerçekleşti. ‘Türkiye 100’ şirketleri tek bir şirket kabul edildiğinde; 2021 yılı toplam cirosu 23,3 milyar TL, 2021 yılı ortalama cirosu 232,7 milyon TL, 2021 yılındaki toplam istihdam 10 bin 269 kişi, şirket başına ortalama istihdam 102,69 kişi oldu.

Yarısı finansman arayışında

Açıklanan sonuçlara göre, ‘Türkiye 100’ listesinde 35 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk, toptan ticaret alanında görüldü. Bunu sırasıyla; bilgisayar programlama ve danışmanlık, mimarlık ve mühendislik faaliyetleri izledi.

En hızlı büyüyen 100 şirketten 71’i 76 farklı ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya öne çıkıyor. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin yarısından fazlasının finansman arayışında olduğu belirlendi. ‘Türkiye 100’ listesinde genç yöneticileri olan genç şirketler dikkat çekti. Şirketlerin yaş ortalaması 13,2 yıl. Şirketlerin kuruluş yılı 1987 ile 2018 arasında değişiyor. CEO’ların yaş ortalaması ise 46. CEO’su 35 yaşın altında olan 7 şirket yer alıyor. 100 şirket arasında 5 şirket kadınlar tarafından yönetiliyor.

Nitelikli insan kaynağı ile dikkat çekti

‘Türkiye 100’ listesindeki şirketlerde nihai karar merci konumundaki kişilerin eğitim seviyeleri yüksek. 75 şirketin en yetkili kişileri üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip. Şirketlerin nitelikli insan kaynağına da sahip oldukları görülüyor. Toplam çalışanları içinde üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip olanların oranı yüzde 50’den fazla olan şirket sayısı 36. Şirketlerde internet sitesi ve sosyal medya kullanımı da yaygın. 21 şirket, dijital platformlar (e-ticaret) üzerinden satış yapıyor.

“Türkiye’yi lider ülke haline getireceğiz”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Listedeki 100 şirketin söz konusu dönemde ortalama büyümesinin yüzde 569 olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu, çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye’deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 267 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 103 kişiye istihdam sağladı.

2019-2021 döneminde ‘Türkiye 100’ şirketlerinin istihdamı yüzde 49 arttı. ‘Türkiye 100’ şirketlerinin yüzde 71’i ihracat yapıyor. Tam 76 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar Hisarcıklıoğlu, ‘Türkiye 100’ listesinin bölgesel dağılımına dikkati çekerek, “Listede 27 farklı şehrimizden şirketler var.

Anadolu’nun yükselişi, burada da açık bir şekilde görülüyor. Sektörler açısından da yine ilginç bir dağılım var. Listede bilişimden, makineye, toptan ticaretten, metal ürünlere, elektronikten, mühendisliğe kadar 35 farklı sektörden şirketler bulunuyor. Bu çeşitlilik aslında ülkemizde her sektörde fırsatlar olduğunun, doğru iş modeliyle her sektörde başarının yakalanabileceğinin en güzel ispatı” diye konuştu.

Türk iş dünyası olarak birçok zorlu süreçten geçtiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “Kamu-özel sektör el ele vererek, tüm bu sıkıntılı dönemleri aşmayı bildik. Türkiye’nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“İhracatçı ve ithalatçılara 100’e yakın desteğimiz var”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “TOBB Türkiye 100” ödüllerinin firmalar için sadece takdir belgesi olmadığını, iş dünyasına rehberlik ederek, yeni kapılar da açacağını söyledi.

Bolat, TOBB’un, 2011 yılından bu yana, sektörlerinde yenilikçi adımlar atan ve büyüme hızlarıyla öne çıkan firmaların başarılarını kutladığı belirterek, “Sektörlerinizdeki liderliğinizi pekiştirecek, ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanınırlık kazanmanıza yardımcı olacaktır. İş ağlarınızı genişletmenize, yeni pazarlara adım atmanıza imkan sağlayacaktır” diye konuştu.

Söz konusu şirketlerin, Türkiye’nin girişimci ruhunu ve ekonomik dinamizmini temsil ettiğini anlatan Bolat, “Üretim, istihdam, inovasyon ve ihracat kavramlarını dost edinen, ülkemiz ticaretinin gelişimi için çalışarak daha iyiyi hedefleyen değerli iş insanlarının çabasını ve enerjisini takdir ediyoruz” dedi.

Bolat, KOBİ’lerin önemli ilerleme sağladıklarına işaret ederek, “Anadolu’muzun öz sermayeyle gelişmeye çalışan KOBİ’leri, ihracata dayalı büyüme sayesinde yeni pazarlar elde ettiler, tekelci yapılara karşı güçlendiler” dedi. Bakanlık olarak ihracatçıların dışa açılması için büyük destekler sunduklarını dile getiren Bolat, şunları kaydetti: “Hem mal ihracatı hem de ithalatında 100’e yakın destek kalemimiz var.

Bunlar arasında tasarım, markalaşma, üretimde rekabetçilik, gelişim, küresel tedarik zinciri yetkinlik destekleri, Türkiye’deki uluslararası fuarlara katılma, pazara giriş, yurt dışında mağaza, depo açma gibi birçok kalemde desteklerimiz var. Ticaret Bakanlığı bütçesinin yüzde 60’ı ihracat desteklerine ödeniyor. Hizmetler ihracatında yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, yayıncılık, lojistik, kara, deniz, demir, hava yolu taşımacılığı gibi sektörlerde sunduğumuz önemli destek kalemleri var.”