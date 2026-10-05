ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı! Enflasyon ne kadar oldu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı?

ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı!
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026'nın eylül ayına ilişkin enflasyon rakamını açıkladı. ENAG'ın verilerine göre eylül ayında enflasyon yüzde 2,10 yıllık ise yüzde 46,61 kaydedildi.
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Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Eylül 2026 döneminde yüzde 2,10 oranında artış gösterdi.
Yıllık enflasyon ise yüzde 46,61 olarak gerçekleşti.
ENAG ağustos ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,24, yıllık yüzde 49,03 olarak açıklamıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ