Enerji Bakanı Bayraktar açıkladı: Gaz ve elektrikte devlet desteği...

Alparslan Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Osmaniye’ye geldi. Programına Osmaniye Valiliği ziyaretiyle başlayan Bayraktar, Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Mehmet Fatih Serdengeçti ile bir araya geldi. Ardından Osmaniye Belediyesini ziyaret eden Bayraktar, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile görüştü.

Bakan Bayraktar, temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle buluştu.

Enerji projeleri yerinde incelenecek

AK Parti İl Başkanlığında konuşan Bayraktar, Osmaniye’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yürütülen enerji, elektrik ve doğal gaz hizmetlerine ilişkin proje ve çalışmaları yerinde değerlendireceklerini söyledi.

Osmaniye’nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilendiğini hatırlatan Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu büyük yıkımın kısa sürede kapsamlı bir yeniden inşa sürecine dönüştürüldüğünü ifade etti.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek hafta Osmaniye’yi ziyaret edeceğini belirterek, kentin kalkınması ve büyümesi için tüm imkânların seferber edileceğini dile getirdi.

“Doğal gaz bir AK Parti projesidir”

Doğal gazın AK Parti’nin vizyon projelerinden biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu bir vizyonun eseri. Türkiye'de 2002'de sadece 5 ilde olan doğal gaz bugün 81 ilde var. 2009'dan beri Osmaniye'de, bütün ilçelerimizde var. İşte beldelerimize gitmeye başladı. Doğal gaz çok büyük bir rahatlık. Özellikle hanımefendiler bunun kıymetini daha iyi anlarlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu o hedef, hamdolsun bugün gerçeğe dönüştü. Türkiye'de 220'nin üzerinde organize sanayi bölgesinde doğal gaz var. Bu hizmetlerimiz şehirlerimizin hava kalitesine çok önemli katkı sağlıyor. Bu anlamda hem doğal gaz hem elektrik hizmetlerinin en iyi şekilde vatandaşlarımıza verilmesi için gibi gece gündüz gayret ediyoruz."

Karadeniz gazı ve enerjide yeni dönem

Türkiye’nin doğal gazda dışa bağımlılığını azaltma sürecine girdiğini belirten Bayraktar, 2016 sonrasında enerji alanında yeni bir vizyon benimsendiğini söyledi.

"Türkiye özellikle 2016'dan sonra yeni bir vizyon geliştirdi. Kendi gazını, petrolünü kendi gemileriyle denizlerinde arayan, karalarında petrolünü, doğal gazını yoğun bir şekilde arayan bir ülke haline geldi. Hamdolsun bu ilk stratejik adımdan sonra da neticelerini almaya başladık. 2020'de Karadeniz gazını bulduk. Birilerinin 'Arayamazlar, arasalar bulamazlar, bulsalar üretemezler' dediği gazı, dünyada rekor denilebilecek bir sürede 2023'te evlerimizde kullanır haliyle üretmeye başladık. Karadeniz'de 4 milyon eve yetecek kadar gazı üretir hale geldik. İnşallah bu sene yine önemli bir yıl, bu 8 milyon haneye gelecek. 2028'de 16-17 milyon hanenin gazını kendimiz karşılar hale geleceğiz. Dolayısıyla o dışa bağımlılığımız azaldıkça hem arz güvenliğimize yani kesinti, kısıntı riskini bertaraf etmiş olacağız hem de o dışarı ödediğimiz döviz cebimizde kalacak."

“Bu sadece enerji değil, milli güvenlik meselesi”

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun temel hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Bayraktar, konunun ekonomik olduğu kadar stratejik bir boyutu da bulunduğunu vurguladı.

"Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefi, hayali, vizyonu. Bunu başardığında Türkiye, ekonomide daha bağımsız hale gelecek. Bugün konuştuğumuz işte yüksek enflasyon, döviz ve cari açık meselesi inanın bizim gündemimizden inşallah kalıcı bir şekilde çıkacak. Dolayısıyla bu sadece bir enerji meselesi değil onu bilelim. Bu iş milli güvenliğin bir parçası. Türkiye'nin milli güvenliği için enerjisini güvenli hale getirmesi çok önemli. Dışa bağımlılığı düşürmek bizi ekonomik anlamda çok daha farklı bir yere, inşallah cari fazla veren bir ekonomi haline getirecek."

Faturalara devlet desteği

Enerji tüketim bedellerinde vatandaşlara önemli destekler sağlandığını anlatan Bayraktar, fiyat artışlarının faturalara yansıtılmaması için yoğun çaba gösterildiğini söyledi.

"Şimdi diyorlar ki 'Efendim Gabar'da petrol buldunuz. Akaryakıta yine zam geliyor. Bu bizim faturaya nasıl yansıyor?' Faturanıza şimdi mesajlar göndermeye başladık geçen sene. Nasıl yansıdığını görüyorsunuz. Gaz faturasının yüzde 45'i hazine tarafından, elektriğin neredeyse yüzde 50-55'i yine devletimiz tarafından karşılanıyor. Eğer siz Gabar'da petrol üretip bulmasanız, onu ekonomiye katmasanız, Karadeniz gazınız olmasa oradan elde edilen gelirler, diğer gelirler veya hazinemizin diğer imkanları olmasa bu destekleri verme şansımız yok. 2023-2024 toplam 1 trilyon lira, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız kömür yardımları 2002-2003'ten beri milyarlarca liralık vatandaşımıza enerji desteği kömürle başladı. Şimdi doğal gaz ve elektrikle devam ediyor. Yani dolayısıyla biz devlet olarak hazinemiz ne kadar güçlü olursa, bunları işte vatandaşımıza yansıtmamız böylece mümkün olabiliyor. Dünyada çok büyük dalgalanmalar oluyor işte altın fiyatları çıkıyor, düşüyor. Petrol fiyatları bir anda 60 dolarlardan 70 dolarlara tırmandı. Doğal gaz fiyatlarında ciddi bir artış görebiliyorsunuz ama bütün bunlara rağmen biz mümkün olduğu kadar bunu vatandaşımıza yansıtmadan süreci götürmeye gayret ediyoruz."