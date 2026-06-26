Enerji faturasında dev tasarruf: Bu ürün parayı cepte bıraktı

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Avrupa'da ısı pompalarının kullanımı hızla artarken, bu teknolojinin enerji ithalatına bağımlılığı azaltmada önemli katkı sağladığı ortaya çıktı. 2025 yılında ısı pompalarıyla elde edilen ısı miktarı, Avrupa Birliği'nin (AB) Orta Doğu'dan ithal ettiği toplam sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) miktarının iki katına ulaşırken, enerji ithalatında yaklaşık 9,7 milyar avroluk tasarruf sağlandı.

Avrupa'da kullanılan mevcut ısı pompası kapasitesi, 200'ü aşkın LNG tankerinin taşıdığı doğal gaza eşdeğer düzeyde ısı üretimi gerçekleştiriyor. Bu kapasite, AB'nin yıllık LNG ithalatının yaklaşık yüzde 7'sini ikame ederken, geçen yıl enerji faturasında milyarlarca avroluk düşüşe katkı sundu.

Satışlar rekor seviyeye ulaştı

Avrupa Isı Pompası Birliği'nin (EHPA) 21 ülkeyi kapsayan piyasa raporuna göre, 2025 yılında ısı pompası satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 artarak 2,9 milyon adede yükseldi. Böylece Avrupa genelindeki toplam kurulu ısı pompası sayısı 29,3 milyona çıktı.

Raporda, yalnızca geçen yıl kurulan 2,9 milyon yeni cihazın 2,5 milyar metreküplük (bcm) LNG ihtiyacını ortadan kaldırdığı belirtildi. Bu miktarın, AB'nin Orta Doğu'dan gerçekleştirdiği doğal gaz ithalatının yaklaşık yüzde 24'üne denk geldiği ifade edildi.

Almanya büyümede lider oldu

Ülke bazında değerlendirildiğinde, 2025 yılında en güçlü büyüme yüzde 50 ile Almanya'da kaydedildi. Ülkede ilk kez ısı pompalarının ulusal ısıtma pazarındaki payı yüzde 50 seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Danimarka'da ise satışlar yüzde 36 yükseldi.

Satış hacminde 528 bin üniteyle Fransa ilk sırada yer alırken, 423 bin üniteyle İtalya ikinci sırayı aldı. Toplam kurulu sistem sayısında da yaklaşık 7 milyon üniteyle Fransa liderliğini korurken, İtalya yaklaşık 5 milyonluk stokla ikinci sırada bulunuyor.

Her bin hane başına gerçekleştirilen satışlarda Litvanya 46, Norveç ise 43 satışla listenin zirvesinde yer aldı. Kullanım yoğunluğunda ise Norveç her bin haneye düşen 650 ısı pompasıyla ilk sıradaki konumunu korurken, Finlandiya 540 üniteyle ikinci sırada yer aldı.

Raporda, verilerin 18 ana pazarın yanı sıra satış rakamları sabit kabul edilen İrlanda, Macaristan ve Estonya'yı da kapsadığı belirtildi. Henüz ana istatistiklere dahil edilmeyen Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'nın da aralarında bulunduğu 9 ülke eklendiğinde, 2025 yılı toplam satışlarının 3,1 milyon adede ulaştığının tahmin edildiği aktarıldı.

AB'den yeni teşvik beklentisi

EHPA Genel Direktörü Paul Kenny, rapora ilişkin değerlendirmesinde, kurulan her yeni ısı pompasının Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sunduğunu ifade etti.

LNG'nin en pahalı enerji kaynaklarından biri olduğuna ve tedarikçilerin her zaman güvenilir olmadığına dikkati çeken Kenny, yeni verilerin Avrupalıların fosil yakıtla ısınmadan hızla uzaklaştığını gösterdiğini vurguladı.

Temmuz ayında açıklanması beklenen AB Komisyonu'nun elektrifikasyon paketi kapsamında, üye ülkelere ısı pompaları ile elektrik üzerindeki vergi ve KDV oranlarının düşürülmesi yönünde çağrı yapılması bekleniyor.

EHPA ise raporunda, bu teknolojinin daha erişilebilir hale getirilmesinin Avrupa'nın enerji bağımsızlığı açısından kritik önem taşıdığına işaret etti.