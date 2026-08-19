Enerji fiyatları İngiltere'yi vurdu: Enflasyon yükseldi

İngiltere'de yıllık enflasyon, Orta Doğu'daki savaşın ardından yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle temmuz ayında yüzde 2,9'a çıktı. Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz dönemine ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre haziran ayında yüzde 2,6 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon, temmuzda 0,3 puan yükseldi.

Konut ve mobilya fiyatları enflasyonu artırdı

Konut ve hane halkı hizmetleri ile mobilya grubundaki fiyat artışları, hem aylık hem de yıllık enflasyonu yukarı taşıdı. Ulaştırma maliyetlerindeki düşüş ise fiyat artışlarını sınırlayarak bu etkinin bir bölümünü dengeledi.

Enerji ve gıda fiyatlarının hesaplama dışında tutulduğu çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 2,6 ile değişiklik göstermedi.

Hizmet sektöründeki fiyat artışları ise yavaşladı. Haziran ayında yüzde 3,6 olan yıllık hizmet enflasyonu, temmuzda yüzde 3,4'e geriledi.

Enerji maliyetleri hane halkı üzerindeki baskıyı artırdı

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ardından enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş, İngiltere'de hane halklarının yaşam maliyetleri üzerinde yeni bir baskı oluşturdu. Özellikle gaz fiyatlarındaki artış, temmuz ayında genel enflasyonun hızlanmasında belirleyici rol oynadı.

ONS Fiyatlardan Sorumlu Direktör Yardımcısı Mike Hardie, temmuz verilerini değerlendirirken gaz fiyatlarındaki sert yükselişe dikkati çekti. Hardie, "Bu, gaz fiyatlarındaki yaklaşık 4 yıldır gördüğümüz en büyük artıştı" ifadesini kullandı.