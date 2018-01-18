Enerji Verimliliği Kanunu ceza üst sınırı 112 bin liraya çıktı

18 Ocak 2018

ANKARA(DÜNYA)-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 5627 sayılı Enerji Verimliği Kanununun 10’uncu maddesi uyarınca verilecek idari para cezası miktarlarını yüzde 14.47 (yeniden değerleme oranı) oranında arttırdı.

Buna göre Kanunun 10’uncu maddesinde öngörülen en düşük para cezası 980 liradan bin 121 liraya, en yüksek para cezası ise 98 bin 524 liradan, 112 bin 780 liraya çıkarıldı.

Kanunda öngörülen, inceleme için verilmesi gereken bilgileri vermeyen şirketlere 112 bin 780 lira para cezası uygulanacak, eksik veya yanlış belge verenlerin cezası ise 19 bin 700 liradan 22 bin 550 liraya çıkarıldı.

Kanunun 7’nci maddesi uyarınca OSB’lerde bin TEP’ten az enerji tüketen endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetimi birimi kurulmaması, inşaat alanı 20 bin metrekare veya enerji tüketimi 500 TEP üzerinde olan ticari binalarda enerji yönetimi birimi kurulmaması halinde 45 bin 105 lira ceza verilecek.

Kombi, motor, klima, elektrikli ev aletleri gibi ürünlerden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği enerji verimliliği sınırlarını sağlamayanları satanlar da yine 45 bin 105 lira ceza ödeyecek.