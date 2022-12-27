Enerjisa Üretim, agrovoltaik tarıma başlıyor

Enerjisa Üretim ve Komşuköy iş birliği ile İstanbul Komşuköy’de hayata geçirilen agrivoltaik sistem, tarımda Türkiye’de bir yeniliğe öncülük edecek. 20 kW’lık bir güçte ve 24 kWh’lık bir depolama kapasitesine sahip olan tesis, işletme ihtiyacı gözetilerek, bağlı olan cihazların tüm enerji ihtiyacını karşılayacak. Agrivoltaik sistemle, Komşuköy’de gölge toleransı yüksek olan yaban mersini gibi çok yıllık ve ıspanak, lahanagiller gibi tek yıllık bitkiler yetiştirilecek. Proje ilk aşamada üretilen elektrik Komşuköy’ün aydınlatma gibi iç ihtiyacına yönelik olarak çalışacak. İlerleyen aşamada ise yeni yönetmeliklerle bu sistemlere uygunluk verilmesi durumunda şebeke ile bağlantı sağlanması planlanıyor.

Güneş enerjisi yatırımlarının, sürdürülebilirlik denklemini çözmenin büyük bir parçası olacağını vurgulayan Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, şunları söyledi: “Sürdürülebilir bir dünya için bir adım daha atmanın ve bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Enerji sektöründeki güçlü birikimimizle, Komşuköy’de agrivoltaik teknolojiyi kullanarak, güneş enerjisinin tarımda kullanımına öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Agrivoltaik sistem ile güneş panelleri yüksek noktalara kurularak hem güneş enerjisi üretiliyor hem de tarım bitkileri yetiştiriliyor. Sistem, aynı arazi alanını daha fazla ve verimli gıda üretmek için kullanmanın ve aynı zamanda daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı sunmanın bir yolu. Agrivoltaik projeler, son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan ve özellikle tarım ve enerji gibi iki kritik sektörün eş zamanlı olarak çalışarak değer yaratması açısından önemli."

İkinci durak Bandırma olacak

Agrivoltaik sistemle yapılan tarımda elde edilen ürünlerde de son derece sevindirici sonuçlar alındığını belirten Bayçöl, “2023 yılının ilk yarısında projenin ikinci fazı olarak, Komşuköy iş birliği ile Bandırma Enerji Üssümüzün içinde bulunan hibrit GES santralinde toprak analizi yaparak belirlenen bölgede gerekli izinlerin de alınması sonrasında, agrivoltaik projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Buradan elde edeceğimiz ürünleri de yerel halkın kullanabileceği bir yöntemle sürdürülebilir bir şekilde işletmeyi planlıyoruz. Bu projemizde emeği geçen ve güzel bir iş birliğini hayata geçirmemize sebep olan Komşuköy ekibine de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Komşuköy Kurucu Ortağı Uğur Akyıldız ise, projeyle ilgili olarak ‘’Komşuköy'ün DNA'sındaki yenilikçi ruhu sürdürülebilir üretimde bir adım öteye taşıyarak Türkiye'de bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşanılabilir bir dünya için kaynakların verimli kullanılması hepimizin sorumluluğunda. Enerjisa Üretim'in güneş enerjisindeki uzmanlığını, Komşuköy'ün tarımdaki uzmanlığı ile birleştirerek çiftçilerimiz için daha yenilikçi bir iş modeli oluşturmak adına Ar-Ge çalışmalarını başlattık. Bizler aynı vizyonu paylaştığımız bu değerli ekip ile geliştirdiğimiz agrivoltaik çalışmaların ülkemiz adına önemli adımlar olacağına inanıyoruz’’ dedi.