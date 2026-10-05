Enflasyon asgari ücreti vurdu: 9 ayda 6 bin 828 TL eridi!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerinin ardından DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), ücretlerin enflasyon karşısındaki durumuna ilişkin hesaplamalarını yayımladı.

DİSK-AR'ın Enflasyon Bülteni'ne göre asgari ücretin alım gücündeki kayıp, 2026'nın dokuzuncu ayında 6 bin 828 TL'ye ulaştı.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları eylülde aylık yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 oldu. Yılbaşından bu yana fiyatlardaki artış yüzde 24,32'ye, 12 aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 31,49'a ulaştı.

En yüksek artış eğitimde

Eylülde yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu harcama grubu yüzde 48,62 ile eğitim oldu. Eğitim fiyatları aylık bazda da yüzde 14,19 yükseldi. Aylık artışta eğitimi yüzde 3,98 ile giyim ve ayakkabı takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon ise yüzde 27,62 olarak gerçekleşti.

Düşük gelirlinin bütçesinde gıdanın payı daha yüksek

DİSK-AR, araştırmasına göre en düşük yüzde 20'lik gelir grubunun toplam gelirden yüzde 6,4 pay aldığı ve harcamalarının yüzde 29,2'sini gıdaya ayırdığı belirtildi. En yüksek yüzde 20'lik gelir grubu ise toplam gelirin yüzde 48'ini elde ederken, bu grubun harcamaları içerisinde gıdanın payı yüzde 12,4 seviyesinde bulunuyor.

DİSK-AR, düşük gelirli hanelerde kira, konut ve ulaştırma giderlerinin artmasıyla gıda harcamalarından kısıntıya gidildiğini savundu.

Fiyatlar 2005'ten bu yana ne kadar arttı?

Bültene göre genel fiyat düzeyi 2005'e kıyasla 36,9 katına çıkarken, gıda fiyatlarındaki artış 54,5 kata ulaştı.

DİSK-AR ayrıca yıllık enflasyondaki gerilemenin fiyatların düştüğü anlamına gelmediğini, enflasyon oranının gerilemesinin fiyatların daha düşük bir hızla artmaya devam ettiği anlamına geldiğini ifade etti.