Enflasyon İngiltere’de 3,5 yıl sonra ilk kez hedef altında

İngiltere'de yıllık enflasyon, Eylül ayında yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşerek son 3,5 yılın ardından ilk kez Merkez Bankası’nın (BoE) hedefi olan yüzde 2'nin altına indi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon beklentilerin de altında kalarak, ekonomistler tarafından öngörülen yüzde 1,9’luk artışın gerisinde kaldı. Ağustos ayında ise yıllık enflasyon yüzde 2,2 olarak kaydedilmişti.

Eylül ayındaki bu düşüş, 2021 Nisan'ından beri görülen en düşük enflasyon oranı olarak dikkat çekiyor. Özellikle düşük uçak bileti ve benzin fiyatları enflasyondaki bu gerilemede etkili oldu. Öte yandan, gıda ve içecek fiyatlarındaki artışlar bu düşüşü kısmen dengeledi.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise eylülde yüzde 3,2'ye gerileyerek, Ağustos ayında kaydedilen yüzde 3,6'lık oranın altında kaldı. İngiltere Merkez Bankası’nın para politikası açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonu da eylülde yıllık bazda yüzde 4,9'a düşerek, bir önceki ayki yüzde 5,6'lık seviyeden geriledi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, enflasyondaki bu düşüşün ham madde fiyatlarında da gözlemlendiğini belirterek, "Düşük uçak bileti fiyatları ve petrol fiyatlarındaki gerileme, eylül ayındaki enflasyon oranındaki düşüşü büyük ölçüde tetikledi. Ancak gıda ve içecek fiyatlarındaki artışlar bu gerilemeyi bir miktar dengeledi" ifadelerini kullandı.