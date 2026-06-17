Enflasyon marketleri değiştirdi: Raflarda yeni rekabet başladı

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Güney Kore'de yüksek enflasyonun etkisiyle tüketicilerin uygun fiyatlı ürünlere yönelmesi, perakende sektöründe yeni bir rekabet alanı oluşturdu. Ülkenin önde gelen hipermarket zincirleri Emart ve Lotte Mart, 1.000 wonun altında fiyatlandırılan özel markalı ürün sayılarını artırarak bütçe dostu alışveriş yapmak isteyen müşterileri hedefliyor.

Emart'tan düşük fiyatlı ürün hamlesi

Emart'ın geçen yıl hayata geçirdiği "5K Price" markası kapsamında satılan ürünler arasında 980 wonluk kemik suyu ve protein shake gibi seçenekler bulunuyor. Şirket, ilk etapta piyasaya sürdüğü ürün gamını genişleterek mart ayında 130'dan fazla yeni ürünü raflara taşıdı.

Emart yetkilileri, 980 won fiyatlı protein shake'in ilk üç ayda 300 binden fazla satıldığını belirterek düşük fiyatlı ürünlere olan talebin arttığına dikkat çekti. Şirket ayrıca küçük hanelere yönelik daha küçük ambalajlı ürünlere de ağırlık veriyor.

Lotte Mart ürün sayısını ikiye katladı

Rakip zincir Lotte Mart da benzer bir strateji izliyor. Şirket, 1.000 wonun altındaki özel markalı ürün sayısını son iki yılda iki katına çıkararak 90'a yükseltti. Bu kategorideki ürünlerin satışları ise haziran ayı başına kadar geçen dönemde yıllık bazda yüzde 18,3 artış gösterdi.

Homeplus'ın kaybettiği müşteriler hedefleniyor

Sektör temsilcilerine göre market zincirlerinin düşük fiyatlı ürünlere yönelmesinde, mali sorunlar yaşayan Homeplus'ın müşteri kitlesini kazanma isteği de etkili oluyor.

Bir dönem uygun fiyatlı özel markalı ürünleriyle öne çıkan Homeplus'ın faaliyet zararı geçen yıl 546,4 milyar wona yükselirken, mağaza sayısı da zirve seviyesindeki 140'ın üzerinden 67'ye düştü.

Marka sadakati için yeni araç

Uzmanlar, düşük fiyatlı özel markalı ürünlerin artık yalnızca bir indirim politikası olmadığını belirtiyor. Tüketicilerin enflasyon karşısında daha uygun alternatifler aramaya devam ettiğini ifade eden uzmanlar, marketlerin bu ürünler sayesinde hem müşteri sadakati oluşturduğunu hem de rekabette avantaj sağlamaya çalıştığını vurguluyor.