Enflasyon muhasebe düzenlemesiyle ilgili geri adım yok, küçük rötuşlar masada
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile iş dünyası dün yeniden bir araya geldi. Ekonomi yönetimi, iş dünyası temsilcilerine, bazı küçük rötuşların yapılabileceğini, ancak enflasyon muhasebesinden geri adım atılamayacağını ifade etti.
Ferit PARLAK
Ekonomi yönetimi ile TOBB yönetim kurulu arasında geçtiğimiz hafta başlayan ‘enflasyon muhasebesi’ görüşmeleri bu hafta da devam etti. Son dönemde iş dünyasında tepkilere neden olan enflasyon muhasebesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çeşitli oda başkanlarının katıldığı çok kritik toplantı gerçekleştirildi.
Ekonomi yönetimi, iş dünyası temsilcilerine, bazı küçük rötuşların yapılabileceğini, ancak enflasyon muhasebesi kararından geri adım atılamayacağını ifade etti.
TOBB Yönetimi, enflasyon muhasebesinin, devam eden yatırımlara ve mevcut yatırımcılara vereceği zarara dikkat çekerek, ekonomi yönetiminden geri adım atmasını istedi.
İş dünyası, işletmeye nakit olarak girmeyen kârdan; satılmamış mallardan ve yatırım döneminde olup henüz işletmeye geçmemiş sabit kıymetlerden vergi alınması, yatırım ekosisteminde onarılmaz yaralar açacağına dikkat çekti.
Karşılığı orta ve uzun vadede alınacak olan yatırımların bir gelir ve kazanca ulaşmadan enflasyon muhasebesine tabi olacak olmasının kalkınma hedefiyle uyuşmadığını dile getiren iş dünyası sıkıntılı bir dönemden geçerken getirilecek ağır yüklerin, şartları daha da ağırlaştıracağının altını çizdi.
“Devam eden yatırımlar için enflasyon muhasebesi yapılarak vergi doğuyor. Bunun işletmeleri finansal açıdan zora sokacağı biliniyor. Şirketlerin başkaca gelirleri yoksa yapılan yatırımdan kaynaklanan ve enflasyon muhasebesi sonucu oluşacak verginin doğmaması gerekiyor.” Diyen iş dünyası, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin yapılmaması ve bilanço verilmemesinin sanayinin geleceği açısından önem taşıdığına da vurgu yapıyor.
Maliye bürokratları: Yatırım ekosistemini güçlendirir
Maliye bürokratları ise enflasyon muhasebesinin yatırım ekosistemine zarar veremeyeceğine, hatta güçlendireceğine dikkat çekti. Maliye bürokrasisi, “Enflasyon muhasebesi sisteminin, düşük öz kaynaklı, yüksek borçlu, yüksek stoklu şirketler ile POS cihazları, banka kartları veya kredi kartlarını amaç dışı kullanan şirketleri ‘sürdürülebilir bir ekonomik sisteme adapte etme’, rasyonel yatırımlara yönlendirme ve sürdürülebilir olmayanları ise eleme özelliği bulunuyor. Bu ekonomi için gereklidir ve ekonomiyi güçlendirecek bir özelliktir” görüşünde birleşerek, enflasyon muhasebesinde geri adım atılmamasını savundu.