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Enflasyon muhasebe düzenlemesiyle ilgili geri adım yok, küçük rötuşlar masada

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile iş dünyası dün yeniden bir araya geldi. Ekonomi yönetimi, iş dünyası temsilcilerine, bazı küçük rötuşların yapılabileceğini, ancak enflasyon muhasebesinden geri adım atılamayacağını ifade etti.

Dünya Gazetesi
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Ferit PARLAK

Ekonomi yönetimi ile TOBB yönetim kuru­lu arasında geçtiği­miz hafta başlayan ‘enflas­yon muhasebesi’ görüşmele­ri bu hafta da devam etti. Son dönemde iş dünyasında tep­kilere neden olan enflasyon muhasebesiyle ilgili Hazi­ne ve Maliye Bakanlığı'nda, TOBB Başkanı Rifat Hisar­cıklıoğlu ve çeşitli oda baş­kanlarının katıldığı çok kri­tik toplantı gerçekleştirildi.

Ekonomi yönetimi, iş dün­yası temsilcilerine, bazı kü­çük rötuşların yapılabilece­ğini, ancak enflasyon muha­sebesi kararından geri adım atılamayacağını ifade etti.

TOBB Yönetimi, enflas­yon muhasebesinin, devam eden yatırımlara ve mevcut yatırımcılara vereceği zara­ra dikkat çekerek, ekonomi yönetiminden geri adım at­masını istedi.

İş dünyası, işletmeye na­kit olarak girmeyen kârdan; satılmamış mallardan ve ya­tırım döneminde olup he­nüz işletmeye geçmemiş sa­bit kıymetlerden vergi alın­ması, yatırım ekosisteminde onarılmaz yaralar açacağına dikkat çekti.

Karşılığı orta ve uzun va­dede alınacak olan yatırımla­rın bir gelir ve kazanca ulaş­madan enflasyon muhase­besine tabi olacak olmasının kalkınma hedefiyle uyuşma­dığını dile getiren iş dünyası sıkıntılı bir dönemden geçer­ken getirilecek ağır yüklerin, şartları daha da ağırlaştıra­cağının altını çizdi.

“Devam eden yatırımlar için enflasyon muhasebesi yapılarak vergi doğuyor. Bu­nun işletmeleri finansal açı­dan zora sokacağı biliniyor. Şirketlerin başkaca gelirle­ri yoksa yapılan yatırımdan kaynaklanan ve enflasyon muhasebesi sonucu oluşa­cak verginin doğmaması ge­rekiyor.” Diyen iş dünyası, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin ya­pılmaması ve bilanço veril­memesinin sanayinin gele­ceği açısından önem taşıdı­ğına da vurgu yapıyor.

Maliye bürokratları: Yatırım ekosistemini güçlendirir

Maliye bürokratları ise enflasyon muhasebesinin yatırım ekosistemine zarar veremeyeceğine, hatta güç­lendireceğine dikkat çekti. Maliye bürokrasisi, “Enflas­yon muhasebesi sisteminin, düşük öz kaynaklı, yüksek borçlu, yüksek stoklu şirket­ler ile POS cihazları, banka kartları veya kredi kartlarını amaç dışı kullanan şirketleri ‘sürdürülebilir bir ekonomik sisteme adapte etme’, rasyo­nel yatırımlara yönlendirme ve sürdürülebilir olmayanla­rı ise eleme özelliği bulunu­yor. Bu ekonomi için gerekli­dir ve ekonomiyi güçlendire­cek bir özelliktir” görüşünde birleşerek, enflasyon muha­sebesinde geri adım atılma­masını savundu.