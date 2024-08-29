Enflasyon muhasebe düzenlemesiyle ilgili geri adım yok, küçük rötuşlar masada

Ferit PARLAK

Ekonomi yönetimi ile TOBB yönetim kuru­lu arasında geçtiği­miz hafta başlayan ‘enflas­yon muhasebesi’ görüşmele­ri bu hafta da devam etti. Son dönemde iş dünyasında tep­kilere neden olan enflasyon muhasebesiyle ilgili Hazi­ne ve Maliye Bakanlığı'nda, TOBB Başkanı Rifat Hisar­cıklıoğlu ve çeşitli oda baş­kanlarının katıldığı çok kri­tik toplantı gerçekleştirildi.

Ekonomi yönetimi, iş dün­yası temsilcilerine, bazı kü­çük rötuşların yapılabilece­ğini, ancak enflasyon muha­sebesi kararından geri adım atılamayacağını ifade etti.

TOBB Yönetimi, enflas­yon muhasebesinin, devam eden yatırımlara ve mevcut yatırımcılara vereceği zara­ra dikkat çekerek, ekonomi yönetiminden geri adım at­masını istedi.

İş dünyası, işletmeye na­kit olarak girmeyen kârdan; satılmamış mallardan ve ya­tırım döneminde olup he­nüz işletmeye geçmemiş sa­bit kıymetlerden vergi alın­ması, yatırım ekosisteminde onarılmaz yaralar açacağına dikkat çekti.

Karşılığı orta ve uzun va­dede alınacak olan yatırımla­rın bir gelir ve kazanca ulaş­madan enflasyon muhase­besine tabi olacak olmasının kalkınma hedefiyle uyuşma­dığını dile getiren iş dünyası sıkıntılı bir dönemden geçer­ken getirilecek ağır yüklerin, şartları daha da ağırlaştıra­cağının altını çizdi.

“Devam eden yatırımlar için enflasyon muhasebesi yapılarak vergi doğuyor. Bu­nun işletmeleri finansal açı­dan zora sokacağı biliniyor. Şirketlerin başkaca gelirle­ri yoksa yapılan yatırımdan kaynaklanan ve enflasyon muhasebesi sonucu oluşa­cak verginin doğmaması ge­rekiyor.” Diyen iş dünyası, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin ya­pılmaması ve bilanço veril­memesinin sanayinin gele­ceği açısından önem taşıdı­ğına da vurgu yapıyor.

Maliye bürokratları: Yatırım ekosistemini güçlendirir

Maliye bürokratları ise enflasyon muhasebesinin yatırım ekosistemine zarar veremeyeceğine, hatta güç­lendireceğine dikkat çekti. Maliye bürokrasisi, “Enflas­yon muhasebesi sisteminin, düşük öz kaynaklı, yüksek borçlu, yüksek stoklu şirket­ler ile POS cihazları, banka kartları veya kredi kartlarını amaç dışı kullanan şirketleri ‘sürdürülebilir bir ekonomik sisteme adapte etme’, rasyo­nel yatırımlara yönlendirme ve sürdürülebilir olmayanla­rı ise eleme özelliği bulunu­yor. Bu ekonomi için gerekli­dir ve ekonomiyi güçlendire­cek bir özelliktir” görüşünde birleşerek, enflasyon muha­sebesinde geri adım atılma­masını savundu.