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Türkiye enflasyon verisini bekliyor. Ekim ayının gelişi ile birlikte gözler TÜİK'e çevrilmiş durumda... Bugün cuma günü ve en ok yöneltilen sorulardan biri "Enflasyon rakamları bugün mü açıklanacak, ne zaman açıklanıyor" şeklinde..

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından eylül ayı enflasyon rakamları 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK verilerine göre Ağustos 2026 ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık bazda %1,84, yıllık bazda ise %31,51 olarak gerçekleşmişti.

Eylül 2026 enflasyon beklentisi nedir?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin ediyor.