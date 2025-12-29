Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı hangi tarihte belli olacak?

Ocak ayına sayılı günler kaldı. Ocak ayı emekli ve memur için zam ayı demek. Milyonlar yeni zamları beklerken oranlar enflasyona göre şekillenecek. Bu sebeple TÜİK'in açıklayacağı rakamların tarihi merak ediliyor. Sıkça "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.

Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları her ayın 3'de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Fakat 3 Ocak 2026, cumartesi gününe denk geldiği için rakamlar 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanacak.

Açıklanan oranlar sonrası 6 aylık enflasyon farkı da hesaplanacak.