Enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Enflasyon beklentisi açıklandı mı?

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Haziran ayı enflasyon rakamları için sabırsız bekleyiş... Ekonomistler tahminlerini belirtse de net oranlar heyecanla bekleniyor. Emekli ve memurun zam oranı da bu rakamlara bağlı... Peki, Enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde ilan ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz Cuma saat 10.00'da ilan edecek.

AA'nin enflasyon beklenti anketi henüz açıklanmazken ekonomistler haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,20-1,30 oranında bekliyor.