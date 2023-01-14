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EPDK 40 şirkete lisans verdi

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, elektrik piyasasında 17 şirkete tedarik lisansı, 6 şirkete üretim lisansı verildi.

Dünya Gazetesi
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1 şirketin üretim lisansı iptal edilirken, 2 şirketin üretim lisansı ise uzatıldı. Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 12 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Petrol piyasasında 3 şirkete madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada 1 şirkete dağıtıcı lisansı verilirken, 1 şirketin ise ihrakiye teslimi lisansı süresi uzatıldı.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında da 1 şirket LPG dağıtıcı lisansı verilirken, 1 şirketin dağıtıcı lisansı iptal edildi, 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansı uzatıldı, 4 şirketin LPG dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

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