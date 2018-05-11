EPDK'dan 27 akaryakıt şirketine ceza

11 Mayıs 2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 27 akaryakıt şirketine toplam 10 milyon 910 bin 685 lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali, istasyonda ikmal edilen akaryakıtın ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olması, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması, otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması gibi nedenlerle, 27 akaryakıt şirketine 76 bin 142 lira ile 1 milyon 144 bin 373 lira arasında değişen, toplam 10 milyon 910 bin 685 liralık ceza uygulandı.

Kaynak: AA