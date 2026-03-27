EPDK'dan LPG ticaretinde yeni dönem
EPDK, dağıtıcılar arası LPG ticaretine yönelik düzenlemede değişikliğe giderek kapsamı genişletti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ithalatın yanı sıra rafinerilerden temin edilen LPG de ticaret kapsamına alındı. Yeni düzenleme, lisans sahibi dağıtıcıların başvuru şartlarını yeniden tanımlarken, faaliyet döneminde yapılabilecek teslim miktarına da sınır getirdi. Ayrıca kullanılmayan LPG stoklarının belirli koşullarla bir sonraki döneme devredilebilmesine imkân tanındı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dağıtıcılar arası LPG ticaretine ilişkin kurallarda değişikliğe gitti.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, daha önce yalnızca ithalat yoluyla temin edilen LPG'yi kapsayan uygulama, rafinerilerden sağlanan LPG'yi de içerecek şekilde genişletildi.
Düzenlemeye göre, dağıtıcılar arası LPG ticareti için izin başvuruları, izleme veya faaliyet döneminde ithalat ya da rafinerilerden LPG temin eden lisans sahibi dağıtıcılar tarafından yapılabilecek. Böylece rafineri kaynaklı LPG de ticaret kapsamında değerlendirilecek.
Teslim miktarına sınır getirildi
Yeni kararla birlikte, bir faaliyet dönemi içinde yapılabilecek toplam LPG teslim miktarına da sınırlama getirildi. Buna göre, izin sahibi bir dağıtıcının ticaret kapsamında gerçekleştirebileceği toplam teslimat, aynı dönemde ithalat veya rafinerilerden temin ettiği LPG miktarını aşamayacak.
Stoklar sonraki döneme devredilebilecek
Öte yandan, bir faaliyet döneminde kullanılmayan ve lisanslı tesislerde bulunan LPG stoklarının, gerekli izinlerin alınması şartıyla bir sonraki faaliyet dönemine aktarılabileceği belirtildi.