EPDK'dan LPG ticaretinde yeni dönem

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dağıtıcılar arası LPG ticaretine ilişkin kurallarda değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, daha önce yalnızca ithalat yoluyla temin edilen LPG'yi kapsayan uygulama, rafinerilerden sağlanan LPG'yi de içerecek şekilde genişletildi.

Düzenlemeye göre, dağıtıcılar arası LPG ticareti için izin başvuruları, izleme veya faaliyet döneminde ithalat ya da rafinerilerden LPG temin eden lisans sahibi dağıtıcılar tarafından yapılabilecek. Böylece rafineri kaynaklı LPG de ticaret kapsamında değerlendirilecek.

Teslim miktarına sınır getirildi

Yeni kararla birlikte, bir faaliyet dönemi içinde yapılabilecek toplam LPG teslim miktarına da sınırlama getirildi. Buna göre, izin sahibi bir dağıtıcının ticaret kapsamında gerçekleştirebileceği toplam teslimat, aynı dönemde ithalat veya rafinerilerden temin ettiği LPG miktarını aşamayacak.

Stoklar sonraki döneme devredilebilecek

Öte yandan, bir faaliyet döneminde kullanılmayan ve lisanslı tesislerde bulunan LPG stoklarının, gerekli izinlerin alınması şartıyla bir sonraki faaliyet dönemine aktarılabileceği belirtildi.