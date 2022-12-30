EPDK'dan yeni kararlar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2023 yılı için otoprodüktör lisansı, üretim lisansına dönüştürülen lisans sahipleri, bir takvim yılı içinde elektrik üretim miktarının yüzde 50'sini piyasaya satabilecek. Bu oran daha önce yüzde 20 olarak belirlenmişti.

Öte yandan, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin 2023 yılında uygulanacak katılma payı oranına ilişkin Kurul kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum tarafından katılma payı mükelleflerinden lisans türüne göre tahsil edilecek katılma payı tutarı, 100 milyon lirayı aşmayacak şekilde hesaplanacak. Karar, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

EPDK Başkanı Yılmaz, elektrikte sanayi abonelerine yüzde 16 indirim yapıldığını bildirdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, enerji piyasalarındaki fiyat hareketleri ve kaynak bazında oluşan maliyetlerin hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

Nisan ve ekim aylarında alınan Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) kararlarıyla uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının Türkiye'ye olumsuz yansımasının önüne geçildiği ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"EPDK önce nisan ardından ekim ayında aldığı Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) kararlarıyla uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının ülkemize olumsuz yansımasının önüne geçti, arz güvenliği sorunu yaşanmadı. Kış ayları devam ederken EPDK iki kritik karara daha imza attı. Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 800 liradan 4 bin 200 liraya düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz."

EPDK Başkanı Yılmaz, piyasada elektrik fiyatının düşmesinin olumlu bir gösterge olduğuna dikkati çekerek, "Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse, bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.