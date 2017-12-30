Erdoğan: Asgari ücreti enflasyonun altına düşürmedik

30 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Sinop 6. Olağan İl Kongresine katılarak partililere hitap etti.

İl kongresi öncesinde meydandaki vatandaşlara hitap ettiğini belirten ve bugüne kadar görülmemiş bir miting yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Öyle anlıyorum ki 2019 Sinop'ta bir başka yıl olacak. Maşallah, Allah nazardan saklasın." diye konuştu.

10 Ağustos 2014'teki cumhurbaşkanı seçiminde kendisine yüzde 62 oy oranıyla destek veren ve 16 Nisan'daki halk oylamasında da yüzde 58 ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "Evet" diyen Sinoplulara teşekkür eden Erdoğan, "Siz ne güzel insanlarsınız. Öyle hakkı, doğruyu, güzeli bulmak herkesin karı değil ama Sinop bunda birleşti. Hem 10 Ağustos hem de 16 Nisan'da yüzde 84 gibi rekor düzeyde bir oy oranıyla destan yazan Durağan ilçemize özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"9 kat artırmış olduk"

Asgari ücretin açıklandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Açıklanan asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor. Şimdi ben milletime söylüyorum, 2002 yılında hükümete geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı. Biz bunu geçen yıl bin 404'e çıkarmıştık. Şimdi ise 14,3 artışla bin 603 liraya çıktı. Eline diline dursun ya, nereden nereye. Bu rakam, asgari ücret evli olmasına, çocuklarının sayısına göre daha da artabiliyor. 100 lirayı bulabiliyor. Böylece 15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk. Hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik. İstihdamı teşvik etmek için bu asgari ücrete 100 lira işveren teşviki uyguluyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe bundan 80 milyon vatandaşın ve 81 ilin payına düşeni alacağını belirtti. Erdoğan, "Kişi başına düşen milli gelirimiz, geldiğimizde neydi? 3 bin 500 dolardı. O zaman asgari ücret de 184 liraydı. Bugün kişi başına düşen milli gelirimiz ne oldu? 11 bin dolar. Asgari ücret çok daha büyük bir artışla bin 603 lira. Milli gelirimiz, 2023 için hedeflediğimiz 25 bin dolara ulaştığında asgari ücretin nereye çıkacağını varın siz hesap edin. Bu asgari ücretin ülkemize, çalışanlarımıza, işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Büyümede dünyanın bir numarası olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'in 2019 öncesi bir sıçrama yılı olduğunu, Türkiye'nin ekonomide yüzde 11,1'i yakalayıp büyümede dünyanın bir numarası haline geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani ne diyorlardı? 'Çöktük, bittik, tükendik.' Ne çökmesi be, ne çökmesi. Evelallah yürüyoruz. Daha öteye gidiyoruz. Bakınız çok daha ilgincini söylüyorum. Hatırlayın. 15 yıl önce IMF'ye Türkiye'nin borcu neydi? 23,5 milyar dolardı. Davos'tayım. O zaman IMF'in başkanı geldi, akıl veriyor. Türkiye'yi yönetecek. Dedim 'Sen IMF'nin başkanı mısın, Türkiye'nin başbakanı mısın?' Şaşırdı. Görevini bile bilmiyordu garibim. Dedim ki 'Sen IMF başkanlığı yap. Siz bize verdiğiniz borcu tahsil ediyor musunuz, ediyorsunuz. Türkiye'nin siyasetini bırak, bunu ben yapıyorum.' Sene 2013. IMF'ye olan 23,5 milyar dolar borcumuzu ödedik. Merkez Bankasının döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Ama şimdi hamdolsun 120 milyar doları yakaladık. Bir ara 138'e kadar çıktık. Yine oralara çıkacağız inşallah. Borsa İstanbul nerelere sıçradı. Güçleniyoruz. Daha da güçleneceğiz."

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