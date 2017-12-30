Tüfenkci: Asgari ücrette bütçeyi zorladık

30 Aralık 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, asgari ücrete yapılan yüzde 14,2'lik zammı değerlendirdi.

Malatya'da Ak Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Kongresi'nde konuşan Tüfenkci, 2018'in bulunduğumuz yıldan daha iyi olacağını belirterek, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi.

"Daha dün asgari ücret açıklandı. İnanın bütün imkanları zorlayarak, hükümet asgari ücretleri mağdur etmeme adına sadece bekar işçiler için söylüyorum 1603 lirayı zorlayarak verdik" diyen Tüfenkci sözlerine şöyle devam etti:

"Niye? İnsanımız mağdur olmasın diye. Bir şey daha yaptık; işverenimiz de mağdur olmasın 100 TL de işveren payına katkımız oldu. Belki daha fazla vermek gerekiyor ama inanın bütçe imkanlarını sonuna kadar kullanarak, sonuna kadar bütçeyi zorlayarak, bu rakamlara eriştik ve yine taşeron yasasını millete söz verdik çıkarttık. Allah'a hamdolsun bir takım sıkıntıları, beklentileri olabilir ama dikkat edin 1 milyon 100 insanımıza bu anlamda kadro verdik."

Kaynak: DHA