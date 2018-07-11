Erdoğan: Dolar ve faiz kısa süre içinde düşecektir

11 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü ve KKTC ziyaretleri sırasında gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dolarda düşüşün kısa sürede görüleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Yeminden sonra devir teslim başladı. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır. Yüksek faiz, istihdamda düşüşü de beraberinde getirebiliyor. Yatırımcılar, gerçek girişimcilerin, yatırımlarını geliştirmeleri, istihdamlarını artırmaları, elbette kendilerine imkan sunulmasıyla mümkündür. Bu işi sadece devlet bankalarının sırtına yükleyemeyiz" diye konuştu.

Berat Albayrak yorumu

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan atama ile ilgili olarak, "Berat Albayrak Bey’in finans sektörü ile hem pratikte hem de teorikte geçmişi var. Özel sektörde başarıyla çalışmış, son dönemlerde Marmara Üniversitesi’nde bu konunun dersine girmiş, böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum. Maliye ve Hazine Bakanlıkları geçmişte zaten tek bir bakanlıktı, ancak sonradan ayrılma süreci oldu. Ama o uygulama fayda getirmedi, zarar getirdi" dedi.

Mehmet Şimşek sorusuna yanıt verdi

Mehmet Şimşek'in kabinede yer almamasının yurt dışı basında olumsuz yorumlara neden olduğu sorusu üzerine Erdoğan, "Yabancı basının yaklaşımlarına göre hareket etmek doğru bir anlayış değildir. Dolayısıyla, onların yaklaşımlarını pek umursamıyorum. Kaldı ki yabancı basın, bizim için hiçbir zaman hayırlı rüyalar görmemiştir" ifadelerini kullandı.

"Yetki karmaşası olmaz, hepsi bana bağlı"

Erdoğan, kurullar, ofisler, bakanlar arasında bir yetki karmaşası yaşanıp yaşanmayacağı sorusu üzerine, "Yok olmaz, o konuda hiçbir endişem yok. Kurullar ve kurumların hepsi bana bağlı. Ama tüm bu kurum ve kurullarda birer tane vekilim var. Ne demek o? Benim vekilim o kurum ve kurulları benim katılmadığım zaman benim adıma yönetecek" diye konuştu.

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"Gerekirse ikinci ismi atarım"

Erdoğan, başkan yardımcılarının sayısının artırabileceğini belirterek, ""Şu anda bir başkan yardımcısı olarak atadık ama ileride bir ikinci başkan yardımcısı atama durumum da olabilir. Bir mesafe alalım, nerede bir aksama oluyor-olmuyor bakarız. İlerde durumu değerlendirir, gerekli görürsek gerekli adımı atarız" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığına bağlanabileceğini ifade etti.