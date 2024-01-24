Erdoğan: Emekliler için tüm imkanlarımızı seferber ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti'nin Ankara adaylarının açıklandığı toplantıda emekli maaşlarına değindi.

Erdoğan, bir yandan seçime hazırlanırken diğer yandan 'şartları zorlama pahasına' beklentileri karşılayacak politikaları da hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" diyen Erdoğan, geçen sene emeklilerin tamamına bir defaya mahsus 5’er bin lira ödediklerini dile getirdi.

Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarının memur emeklilerinkilerden düşük kalması hakkında şunları kaydetti: "Emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda, bakanlarımızı talimatlandırmıştım. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra, aylıklarda Ocak 2024 itibariyle 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız."