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Erdoğan ile Şimşek'ten ABD ziyareti öncesi Beştepe'de zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ziyareti öncesi bu akşam görüşecek. Beştepe'deki görüşmenin 'rutin' olduğu belirtilirken, gündemde ABD'deki yatırımcı toplantısının olması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu için ABD'nin New York kentine gidecek.

Erdoğan ziyareti sırasında 23 Eylül'de Fortune 100 listesinde yer alan 20 şirketin üst düzey yöneticileriyle de görüşecek.

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Erdoğan ziyaret öncesi bugün Ankara'da Beştepe'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le bir araya gelecek. İkilinin görüşmesinin rutin olduğu belirtiliyor.

Şimşek'in dosyasında neler var?

Görüşmede ABD'deki yatırımcı temasları konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. 

Öte yandan Şimşek'in ekonomideki hedeflerin geldiği aşamaları gösteren bir dosyayla toplantıya katılması bekleniyor. Şimşek'in bu dosyadaki rakamlarla Erdoğan'a bir perspektif çizeceği belirtiliyor.