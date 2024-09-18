Türkiye'den ABD'de yatırım toplantısı: Erdoğan şirket yöneticiyle görüşecek

Türkiye - ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin, gelecek hafta ABD'nin New York kentinde düzenlenecek yatırım konferansı hakkında bilgi verdi.

CNBC-e canlı yayında konuşan Özyeğin, yatırım konferansının 15'incisini 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceklerini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Eylül'de Fortune 100 şirketinden yöneticilerle Türk Evi'nde görüşeceğini kaydetti.

Erdoğan burada listede 20 - 25 şirketin üst düzey yöneticisiyle görüşecek. Özyeğin, "Bu toplantıya ayrıca ABD'de ticaret hacmi olan Türk şirketleri de katılacak" dedi.

Bakanlar da görüşecek

TAİK başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin öngörülebilirliğinin artmasına paralel, güçlü bir reform ajandasıyla, Türkiye'ye uzun vadeli bakan şirketlerle Sayın Cumhurbaşkanımızı ve kendisine eşlik edecek bakanlarımızı buluşturacağız. Aynı zamanda programımız ertesinde hem bu şirket yöneticilerimizle hem de ABD'li, bu şirketler büyüklüğünde olmayan ama yine Türkiye ile yoğun bir şekilde çalışan şirketlere bir resepsiyonumuz da olacak.

Portföy yöneticilerine sunum

Bununla birlikte Salı sabahı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Goldman Sachs ev sahipliğinde bu kez portföy yatırımcılarını ağırlayacağız. Burada ayrıca Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katılacak. Kendisi yatırımcılara bir sunum gerçekleştirecek. Aynı zamanda üç ayrı Türk özel sektör şirketimiz de bir panel kapsamında yatırımcılarla buluşacak. Birebir toplantılar da yine şirketlerimizi ABD'li şirketlerle organize edeceğiz. ABD'li şirketlerle bosraya kote şirketlerimiz arasında birebir toplantılar olacak. Çarşamba sabahı da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'a Citi ev sahipliğinde bir enerji yuvarlak masası toplantısı organize ediyoruz."

En büyük üç banka gelecek

Özyeğin, 23 Eylül günü gerçekleştirecek yuvarlak masa toplantısına ABD'nin en büyük 10-15 şirketinden katılımcıların olacağını belirterek "Türkiye üzerinden bölgesel açılımlar yapmak isteyen, Türkiye ile birlikte üçüncü ülkelere yatırım yapabilecek sektörler söz konusu. Bunun içinde teknoloji var, ilaç sanayi var, turizm var, savunma sanayi var, finans dünyası var. ABD'nin en büyük üç bankasının olacağını söyleyebilirim. Güçlü bir talep var" dedi.