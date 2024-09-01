Erdoğan'dan RİXOS Tersane İstanbul açılışında turizm vurgusu: Dünya markası olana kadar durmayacağız

İstanbul'da gerçekleştirilen Rixos Tersane İstanbul otelinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim için yerli yabancı yatırımcı yok, katma değer sağlayan yatırımcı vardır. İş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz. Turizmde dünya markası olana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, otelin İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, yatırımın turizm ve kültürel alanlara katkı sağlayacağını vurguladı. Fettah Tamince'yi tebrik eden Erdoğan, Tersane bölgesinin bu yatırımla daha da güzelleşeceğini belirtti.

"İmtiyazlıların tahakkümüne son verdik"

Erdoğan, İstanbul'un kongre turizmi alanında önemli bir destinasyon haline geldiğine dikkat çekti. Rixos Tersane İstanbul'un 2 bin 27 metrekarelik etkinlik alanıyla toplantılar için cazip bir mekân olacağını ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, "Sermayenin renklere ayrıldığı, iş dünyasında da imtiyazlıların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik. Bizim için yerli yabancı yatırımcı yok, katma değer sağlayan yatırımcı vardır. İş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Turizmde ciddi imkânlara sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin turizm sektöründeki başarısını rakamlarla destekleyerek, "2002'de turist sayısı 13 milyon iken 2023 sonunda 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Turizm gelirini 56 milyar dolar sınırına getirdik. İlk 6 ayda 35 milyon turist geldi. Turizm gelirimiz istikrarlı şekilde artıyor" diye konuştu.

Erdoğan, ulaştırma yatırımlarının turizme yaptığı katkılara da dikkat çekerek, "Turizm sektöründeki sıçramada birçok sektörün katkısı vardır. Ulaşımdaki yatırımların çok büyük katkısı oldu. Turistler havalimanlarımız sayesinde ülkemizin her köşesini ziyaret edebiliyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ne gerek var dedikleri yatırımlarımız Türk turizmini zirveye taşıyor. Turizmde dünya markası olana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Turizmde dünya markası olana kadar durmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin turizm sektöründeki başarısını rakamlarla destekleyerek, "2002'de turist sayısı 13 milyon iken 2023 sonunda 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Turizm gelirini 56 milyar dolar sınırına getirdik. İlk 6 ayda 35 milyon turist geldi. Turizm gelirimiz istikrarlı şekilde artıyor" dedi.

Erdoğan, ulaştırma yatırımlarının turizme yaptığı katkılara da dikkat çekerek, "Turizm sektöründeki sıçramada birçok sektörün katkısı vardır. Ulaşımdaki yatırımların çok büyük katkısı oldu. Turistler havalimanlarımız sayesinde ülkemizin her köşesini ziyaret edebiliyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ne gerek var dedikleri yatırımlarımız Türk turizmini zirveye taşıyor. Turizmde dünya markası olana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Doğu bölgesi daha çok turist çekmekte"

Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin turizmdeki yükselişine de dikkat çekerek, "Doğu ve Güneydoğu bölgemiz daha çok turist çekmekte. Bir zamanlar terörün cirit attığı yerlerde artık huzur var. Terörden temizlenen yerleri insanlığa açtık" dedi.

Ayrıca, Galataport projesinin başarısına değinerek, "Galataport'a gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 19'luk artış oldu," diyerek bölgedeki turizm potansiyelini vurguladı.