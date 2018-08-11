Ersoy: Turizmde hedefimiz artık nitelikli turist

11 Ağustos 2018

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Türkiye Festivali"nin açılışını gerçekleştirmek üzere geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa’da birçok ülkede Türkiye’ye yönelik politik bakışta yumuşama yaşandığını vurgulayan Ersoy, “Onlar da bazı gerçekleri görmeye başladılar. Bu da zaten turist trafiğine yansıyor. Avrupa’dan da çok ciddi artışlar var. Şu andaki uçak planlamaları doğrultusunda, önümüzdeki sene de çok umutlu gözüküyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi bu yıl ziyaret eden Rus turist sayısında ilk 6 ayda son derece iyi bir artışın yaşandığına işaret eden Ersoy, “Yılın ilk yarısında yüzde 40’lık bir artış var. Bu gidişatın böyle devam etmesini bekliyoruz. Sezon sonuna kadar böyle devam ederse 6 milyon rakamını yakalayacakmışız gibi görünüyor.” diye konuştu.

Türkiye’ye yönelik turistik ziyaretlerin önemli bir ivme yakaladığının altını çizen Ersoy, “Türkiye’de bu sene rekor seviyede turist sayısını yakalayacağız. Ancak artık hedefimiz sayıları yakalamak değil, daha nitelikli turiste yöneliyoruz. Her gelen turistin konaklama dışı harcamalarının artması için çalışma içerisindeyiz. Gidişatı iyi görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye ve Rusya arasında iş birliği artacak”

Ersoy, gelecek yıl Türkiye ve Rusya arasında düzenlenecek Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’na ilişki hazırlıklara da değinerek, “Çok daha etkin aktivitelerle başlayacağız. Ciddi konsantre oluyoruz. 2019’da Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğimizin hem kültürel hem siyasi hem de halklar arasında fazlasıyla artacağını düşünüyorum.” dedi.

Booking.com’a ilişkin sürecin çözümü için ise şirketin atması gereken adımlar olduğunu anlatan Ersoy, “Sorunun temelinde Booking.com’un kendisi yatıyor çünkü kendisi ısrarla ‘Ben Türkiye’de vergi ödemeyeceğim’ diyor. Booking.com’un bakış açısını değiştirmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Kaynak: AA