Ertem: Maliye tarafında gereksiz bir telaş var

28 Eylül 2017

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, 2018-2020 Orta Vadeli Programı (OVP) değerlendirdi.

OVP'nin Türkiye'nin potansiyeline göre hedef koyan bir program olduğunu dile getiren Ertem, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "OVP'de popülizm yok, kamu maliyesinden ödün verilmedi" diye konuştu.

"Maliye tarafında gereksiz bir telaş var" ifadesini kullanan Ertem şöyle konuştu: "Bütçe/GSYH açığını mutlaka yüzde 1,6'ya çekeceğiz telaşı bence gereksiz. Bütçe/GSYH oranında şimdiki seviyeler bence Türkiye'nin rahat edebileceği seviyelerdir. Yeni gelen vergi artışları bütçe açığının 3'te birini karşılıyor, Maliye'yi çok rahatlatır, ama olmasaydı da Türkiye aksamazdı."

Ertem, "Vergi artışlarını yapmadan da OVP gereklerini yapacak gücümüz vardı" dedi.

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