Erzincan’da patates hasadı başladı! Üretici: Kalite muhteşem

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde patates hasadı başladı. Günün erken saatlerinde patates tarlalarına giden işçiler, hep bir elden patatesleri topladı.

İHA'nın haberine göre; 600 lira yevmiye ile çalışan işçiler, topladıkları patatesleri önce kovalara ardından da çuvallara yerleştirdi.

Sezonun ilk hasadı verimli geçti.

'Kalite muhteşem'

Üretici Mustafa Bahadır, “Çayırlı’da, buğdaya alternatif olarak ekilen patates ve pancar hasadı da başladı . Bugün itibarıyla patateslerimizi sökmeye başladık. Kalite bakımından gerçekten muhteşem. Verim biraz düşük olsa da ürünlerimiz çok kaliteli. Çayırlı, Mercan zaten patatesiyle de meşhur. Bismillah dedik. Bundan sonra da diğer ürünlerimizin hasadına başlayacağız. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.