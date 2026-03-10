ESİAD Başkanı Zorlu Genel Kurul’da değerlendirdi: Bölgedeki gerilim ekonomide risk yaratıyor

Ege Sanayicileri ve İş İn­sanları Derneği’nin (ESİAD) 27. Olağanüstü Genel Kurulu dernek merkezin­de gerçekleştirildi. Divan Baş­kanlığını ESİAD’ın kurucula­rından ve 10. Dönem Yüksek İs­tişare Konseyi Başkanı Kemal Çolakoğlu’nun yaptığı genel ku­rulda, katip üyeliklere Yücel Öz­türk ve Sibel Katrancı seçildi.

Toplantının açılışında ko­nuşan ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Bülent Akger­man, küresel düzenin sarsıldığı ve uluslararası kuralların yeni­den şekillendiği bir dönemden geçildiğini söyledi. Jeopolitik risklerin artık geçici değil kalı­cı bir gerçeklik haline geldiğini belirten Akgerman, Türkiye’nin coğrafi konumu ve ekonomik yapısı nedeniyle bu dönüşümün merkezinde yer aldığını ifade etti.

Zor dönemlerde güven orta­mının daha da önem kazandığı­nı vurgulayan Akgerman, eko­nomik ve kurumsal güven ol­madan yatırımın, uzun vadeli planlamanın ve kalıcı sermaye­nin mümkün olmayacağını dile getirdi.

Zorlu: Savaş, üzerimizde ek baskı yaratacak

ESİAD Yönetim Kurulu Baş­kanı Sibel Zorlu da, Türkiye’nin güney ve doğu sınırlarının bir “yangın hattına” dönüştüğü­nü belirterek, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahale­sinin bölgeyi büyük bir belirsiz­liğe taşıdığını ifade etti. İran’ın Türkiye için üçüncü büyük do­ğalgaz tedarikçisi olduğunu ha­tırlatan Zorlu, şunları söyledi: “Hürmüz boğazının kapatıl­masının ardından petrol fiyat­larının 100 dolarları geçmesi, enerji faturamıza milyarlarca dolarlık ek yük getirecek ve ca­ri açığımızda ciddi sapma riski yaratacaktır. Bu maliyet artış­ları, Merkez Bankası’nın yüz­de 15-21 aralığındaki enflasyon tahminine ulaşılmasını nere­deyse imkansız hale getirmek­te ve dezenflasyon sürecini zor­laştırmaktadır. Bir diğer önemli konu da finansman koşullarıdır. Jeopolitik gerilimler yüksek fa­iz ortamındaki iş dünyamız için ilave bir baskı anlamına gelir. Ayrıca İran, yalnızca bir ener­ji tedarikçisi değil; Orta Asya’ya açılan stratejik bir ticaret kori­dorudur. Sınır geçişlerinde ya­şanabilecek aksamalar, ihracat ve transit ticaret gelirlerimizi doğrudan etkileyecektir. Buna ek olarak, olası insani hareketli­lik ve artan güvenlik maliyetleri de kamu maliyesi üzerinde yeni yükler oluşturabilir.”

Zorlu, Trump’ın ikinci döne­miyle artan küresel korumacılık ve AB’nin Hindistan-Mercosur gibi yeni ortaklıklarına dikkat çekerek, rekabet gücünün artık ucuz işgücünden değil yüksek katma değerli üretimden, tekno­loji yatırımlarından ve inovas­yondan geçtiğini vurguladı.

Toplantının divan başkanlığı­nı yapan ESİAD 10. Dönem Yük­sek İstişare Konseyi Başkanı Ke­mal Çolakoğlu ise dünyada artan savaş ve çatışma ortamının eko­nomiyi doğrudan etkilediğini söyledi. Gazze’deki gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna sava­şı ve İran’a yönelik gerilimlerin küresel ölçekte belirsizlik yarat­tığını belirten Çolakoğlu, Türki­ye’nin bu süreçte üretim ve ihra­cata daha fazla odaklanması ge­rektiğini vurguladı.

Enflasyonla mücadelenin yal­nızca parasal tedbirlerle başarı­ya ulaşamayacağını ifade eden Çolakoğlu, üretimin ve reel sek­törün güçlendirilmesinin öne­mine dikkat çekti. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için üretim, ihracat ve istihdamın ekonomi politikalarının merke­zinde yer alması gerektiğini söz­lerine ekledi.