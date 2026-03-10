Google Haberler

ESİAD Başkanı Zorlu Genel Kurul’da değerlendirdi: Bölgedeki gerilim ekonomide risk yaratıyor

Sibel Zorlu, ESİAD 27. Olağanüstü Genel Kurulu'nda İran’a yönelik askeri müdahalenin enerji fiyatları, ticaret yolları ve finansman koşulları üzerinden Türkiye ekonomisine doğrudan yansımaları olacağını söyledi. Zorlu, öngörülebilir bir yatırım ortamının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ege Sanayicileri ve İş İn­sanları Derneği’nin (ESİAD) 27. Olağanüstü Genel Kurulu dernek merkezin­de gerçekleştirildi. Divan Baş­kanlığını ESİAD’ın kurucula­rından ve 10. Dönem Yüksek İs­tişare Konseyi Başkanı Kemal Çolakoğlu’nun yaptığı genel ku­rulda, katip üyeliklere Yücel Öz­türk ve Sibel Katrancı seçildi.

Toplantının açılışında ko­nuşan ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Bülent Akger­man, küresel düzenin sarsıldığı ve uluslararası kuralların yeni­den şekillendiği bir dönemden geçildiğini söyledi. Jeopolitik risklerin artık geçici değil kalı­cı bir gerçeklik haline geldiğini belirten Akgerman, Türkiye’nin coğrafi konumu ve ekonomik yapısı nedeniyle bu dönüşümün merkezinde yer aldığını ifade etti.

Zor dönemlerde güven orta­mının daha da önem kazandığı­nı vurgulayan Akgerman, eko­nomik ve kurumsal güven ol­madan yatırımın, uzun vadeli planlamanın ve kalıcı sermaye­nin mümkün olmayacağını dile getirdi.

Zorlu: Savaş, üzerimizde ek baskı yaratacak

ESİAD Yönetim Kurulu Baş­kanı Sibel Zorlu da, Türkiye’nin güney ve doğu sınırlarının bir “yangın hattına” dönüştüğü­nü belirterek, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahale­sinin bölgeyi büyük bir belirsiz­liğe taşıdığını ifade etti. İran’ın Türkiye için üçüncü büyük do­ğalgaz tedarikçisi olduğunu ha­tırlatan Zorlu, şunları söyledi: “Hürmüz boğazının kapatıl­masının ardından petrol fiyat­larının 100 dolarları geçmesi, enerji faturamıza milyarlarca dolarlık ek yük getirecek ve ca­ri açığımızda ciddi sapma riski yaratacaktır. Bu maliyet artış­ları, Merkez Bankası’nın yüz­de 15-21 aralığındaki enflasyon tahminine ulaşılmasını nere­deyse imkansız hale getirmek­te ve dezenflasyon sürecini zor­laştırmaktadır. Bir diğer önemli konu da finansman koşullarıdır. Jeopolitik gerilimler yüksek fa­iz ortamındaki iş dünyamız için ilave bir baskı anlamına gelir. Ayrıca İran, yalnızca bir ener­ji tedarikçisi değil; Orta Asya’ya açılan stratejik bir ticaret kori­dorudur. Sınır geçişlerinde ya­şanabilecek aksamalar, ihracat ve transit ticaret gelirlerimizi doğrudan etkileyecektir. Buna ek olarak, olası insani hareketli­lik ve artan güvenlik maliyetleri de kamu maliyesi üzerinde yeni yükler oluşturabilir.”

Zorlu, Trump’ın ikinci döne­miyle artan küresel korumacılık ve AB’nin Hindistan-Mercosur gibi yeni ortaklıklarına dikkat çekerek, rekabet gücünün artık ucuz işgücünden değil yüksek katma değerli üretimden, tekno­loji yatırımlarından ve inovas­yondan geçtiğini vurguladı.

Toplantının divan başkanlığı­nı yapan ESİAD 10. Dönem Yük­sek İstişare Konseyi Başkanı Ke­mal Çolakoğlu ise dünyada artan savaş ve çatışma ortamının eko­nomiyi doğrudan etkilediğini söyledi. Gazze’deki gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna sava­şı ve İran’a yönelik gerilimlerin küresel ölçekte belirsizlik yarat­tığını belirten Çolakoğlu, Türki­ye’nin bu süreçte üretim ve ihra­cata daha fazla odaklanması ge­rektiğini vurguladı.

Enflasyonla mücadelenin yal­nızca parasal tedbirlerle başarı­ya ulaşamayacağını ifade eden Çolakoğlu, üretimin ve reel sek­törün güçlendirilmesinin öne­mine dikkat çekti. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için üretim, ihracat ve istihdamın ekonomi politikalarının merke­zinde yer alması gerektiğini söz­lerine ekledi.

