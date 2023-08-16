Esnaf ve sanatkâra 6 ayda 4,7 milyar kredi

Ziya İPEK

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 1. Bölge Birliği Başkanı Muhammet Yalçın, finansmana ihtiyaç duyan esnaf ve sanatkârın düşük faizli kredilerle desteklenebilmesi için kredilerde geri dönüşün olması gerektiğini belirterek, “Geri dönüşler olmazsa çark dönmeyecek” dedi. Esnafın büyük kısmının hala faaliyetlerine başlayamadığını anımsatan Yalçın, kredi taksitlerinin 6 ay süreyle ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu bildirdi.

Adana’da esnafın büyük br kısmının faaliyetlerini devam ettirdiğini aktaran Yalçın, “Deprem sonrası 5 binin üzerindeki dosyaya kredi sağladık. Kredilerin geri ödemeleri için 6 ay faizsiz erteleme kararında Adana kapsam dışı bırakıldı ancak işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkârlar, başvurmaları halinde ertelemeden faydalanabilecek” diye konuştu.