ETHİB'in yeni başkanı Eskinazi oldu

19 Nisan 2018

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Jak Eskinazi seçildi. Başkanlık için tek aday olan Eskinazi, kullanılan 39 oyun tamamını alarak birliğin yeni başkanı oldu.

2003-2010 yılları arasında Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Jak Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde iki ayrı birlikte başkanlık yapan ilk isim olarak tarihe geçti.

Jak Eskinazi, 2006 yılından beri birliğin başkanlığını sürdüren Sabri Ünlütürk’ten görevi devraldı. Eskinazi, geçen dönem ETHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin seçimli olağan genel kurul toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

2006 yılından beri sürdürdüğü Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini genel kurulda bırakan Sabri Ünlütürk yaptığı konuşmada, “Katma değerli ürün ihracatını arttırmak ana hedefimiz oldu. İnovasyon haftaları, ARGE ile ilgili çalışmalar yaptık. 5 yıl önce İZKA destekli başlattığımız Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER) çalışmalarımız başarıyla tamamlandı. TEKSMER bundan sonraki süreçte Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin ana ortaklığında anonim şirket olarak çalışmalarını sürdürecek. TEKSMER’in başarılı olabilmesi ve amacına uygun faaliyet gösterebilmesi için ihracatçı firmalarımızın işbirliği desteğini bekliyoruz” dedi.

Genel kurulda konuşan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, Türk ekonomisi için hazırgiyim ve tekstil sektörlerinin büyük öneme sahip olduğunu, iki sektörün 2017 yılında 25 milyar dolarlık ihracata imza attığını kaydetti.

Türk tekstil sektörü Avrupa’nın ikinci büyük tedarikçisi

25 milyar dolarlık ihracatın 8 milyar dolarlık kısmının tekstil sektörüne ait olduğu bilgisini veren Eskinazi, “Tekstil sektörünün ihracatı bir önceki yıla göre ülke genelinde yüzde 3, bölgemizde ise; yüzde 18 büyüme kaydetti. Türkiye’de katma değer yaratan en önemli sektörlerden biri olan tekstil sektörü, 2017 yılını Avrupa Birliği’nin en büyük 2., dünyanın ise 8.büyük tedarikçisi olarak tamamladı” diye konuştu.

Türk hazır giyim sektörünün günümüzde geldiği önemli konumunda, tekstil sektörü kilit rol oynadığına işaret eden Eskinazi şöyle devam etti: “Bundan sonra da bu rolün önemi gittikçe artacaktır.Her iki sektörün entegrasyonu önemlidir verekabet koşullarının zorlaştığı, özellikle termin sürelerinin azaldığı ve fiyat baskısının arttığı bir dönemde hazır giyim sektörü için Ülkemiz tekstil sektörünün varlığı ve gelişimi daha da önemliolacaktır. Sektörümüzün ihracatını artırmak ve değişen müşteri taleplerine uyum sağlamak amacıyla öncelikli olarak katma değerli ürün üretmek ve ihraç etmek, bunun için de ARGE çalışmalarına hız vermek ve teknik tekstil üretimi konusunu Bölgemizde yaygınlaştırmak gerekmektedir.”

TEKSMER profesyonel hizmet verecek

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, ve Dokuz Eylül Üniversitesi ortaklığında, İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile kurulan Ege Bölgesinde katma değerli tekstil ürünleri ihracatına ivme kazandırması hedeflenen Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER)’nin başta koruyucu tekstiller olmaküzere teknik tekstiller üzerine test, analiz, ürün geliştirme, Ar-Ge, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttüğünü ifade eden Eskinazi, TEKSMER’in 2017 yılı sonu itibariyle bir anonim şirket statüsüne kavuştuğunu, bundan sonraki süreçte de daha profesyonel bir şekilde sektörümüze hizmet vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Jak ESKİNAZİ kimdir?

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Jak Eskinazi, 1954 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Eskinazi, Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş., Roteks Tekstil İhracat A.Ş. firmalarının Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatını sürdürüyor.

2003-2010 yılları arasında Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Jak Eskinazi, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, EGEV Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2014-18 yılları arasında Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Jak Eskinazi, halen İsrail’in İzmir Fahri Konsolosluğu görevini sürdürüyor.

Mirey Eskinazi ile evli olan Jak Eskinazi 1 çocuk, 2 torun sahibi ve İngilizce biliyor.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Pergamon – Jak Eskinazi

Yönetim Kurulu Listesi

Uz Pamuk – Nuri Uz

Menderes Tekstil - Turan Göksan

Ekoten Tekstil - Aydın Öztürk

Uçak Tekstil - Yaşar Uçak

Akasya Tarım Ürünleri - Tolga Uskuç

Mayteks - Musa Antebi

Söktaş - Muzaffer Turgut Kayhan

Fateks Kumaş - Vecih Fakıoğlu

Egedeniz Tekstil - Aydın Ünsal

Yeniçeri Tekstil - Ahmet Yeniçeri

Denetim Kurulu Listesi

Pütaş – Ersan Yıldırım

Şatel – Naim Şaul

Zerrin Tunaboylu